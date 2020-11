Sainz: Nem titok, hogy már idén vezetni akarom a Ferrarit!

A Forma-1-ben jelenleg nagyon kevés a teszt, ráadásul az idei, a koronavírus-járvány miatt furcsán alakult szezon miatt jövőre nem kétszer 4 nap teszt fog a csapatok és a pilóták rendelkezésére állni, hanem mindössze 3 napjuk lesz a 2021-es kocsi tesztelésére.

Ez kifejezetten nehézzé teszi azon pilóták dolgát, akik a következő évet egy másik csapatnál kezdik meg: Sebastian Vettel az Aston Martinhoz, Carlos Sainz a Ferrarihoz, Daniel Ricciardo a McLarenhez igazol, Fernando Alonso pedig az Alpine (idén még Renault) csapatával tér vissza.

Sainz a Török Nagydíj sajtótájékoztatóján nem rejtette véka alá, hogy már az Abu Dhabiban megrendezésre kerülő teszten vezetni szeretné a Ferrari versenygépét, hogy ne a 3 napos teszt folyamán kelljen megismerkednie a vörös kocsival.

Hasonló dologra készül a Renault is: a francia istálló a fiatal versenyzők tesztjén ültetné autóba a kétszeres világbajnokot, viszont a rivális csapatok nem néznék jó szemmel, ha ez megvalósulna.

„Alonso és a Renault részéről van értelme ennek a lépésnek, hiszen tulajdonképpen lehetetlen felkészülni a következő szezonra, ha egy versenyzőnek másfél tesztnap jut. Én is szeretném vezetni a Ferrarit Abu Dhabiban a fiatal versenyzők tesztjén, szerintem ez nem titok.”

„De ez nem tőlem függ, hanem a többi istálló egyéni érdekeitől, hiszen ebbe nekik is bele kell egyezniük, ahogy az FIA engedélyére is szükség van. Ha viszont ez nem jön össze, akkor a tesztelés hiánya miatt nagyon nehéz lesz az első fél szezonom a Ferrarinál, ahogy Fernando, Ricciardo és a többiek helyzete is nehéz lesz.”

„Nem értem, hogy miért csak egy 3 napos teszt lesz télen, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy versenyző másfél napot vezethet. Nem értek egyet ezzel a szabállyal” – tette hozzá a spanyol versenyző.

