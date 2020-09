Sainz nem szeretné újra átélni ezt a szituációt

Komoly baleset történt a biztonsági autós újraindítás után, melybe több pilóta is belekeveredett. Köztük volt a spanyol Carlos Sainz is, aki nagy tempónál rohant bele Antonio Giovinazzi autójába, és csak a szerencsén múlt, hogy nem lett belőle komolyabb probléma.

Mindenki sértetlenül szállt ki az autójából, de érthető módon Sainz sem volt boldog, hiszen nagy veszélyeket rejtett magában ez az incidens. A spanyol a Movistar+ csatornának nyilatkozott az esetet követően.

„Először is örülök neki, hogy mindenki rendben van, mivel a frusztrációt leszámítva, hogy nem fejeztem be a futamot, ez a mai szituáció nagyon is veszélyes volt, és arra emlékeztetett, ami tavaly történt, de arra nem akarok emlékezni.”

„Hirtelen felmész 250 km/h-ra, aztán egyszer csak ott van pár autó a pálya közepén, és ez hihetetlenül veszélyes szituációt eredményezett, amelynek nem kéne újra megtörténnie. Rendben vagyok. Kicsit beütöttem a csuklómat és a kezemet, de őszintén szólva nem fáj semmim, teljesen rendben vagyok.”

„Az egyértelmű, hogy a mezőny hátsó felében azt gondoltuk, hogy a futam már újraindult, vagy valaki azt hitte, aztán hirtelen kellett fékeznünk, és dominóeffektus indult el, mindenki egymásba szaladt. Én hátulról jöttem, és eltaláltam az előttem lévő autót” – mondta a balesetről.

„Próbáltam kihasználni a szélárnyékot, hogy támadhassak, és amikor elkezdtek a gázra lépni. majd észleltem, hogy milyen káosz van előttem, azt az érzést nem akarom senkinek, mivel nagy sebességnél történt azt egész, és igazán veszélyes helyzet volt.”

Sainznak már a legelső rajt után is volt egy meleg pillanata, hiszen megforgott a mezőny közepén, és Sebastian Vettel kicsit el is találta az autóját. Azt az esetet viszont még viszonylag könnyen megúszta.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 anDrivers Kevin Magnussen, Haas VF-20 crash Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„A rajtnál igyekeztem támadni, az első kanyarnál azt hiszem a hatodik helyen álltam. Előzetesen is az volt a cél, hogy minél több helyet nyerjek a rajtnál. Látva a rajtpozíciónkat és a tempónkat, nem volt veszíteni valónk. Már a felvezető körben éreztem, hogy a rajt problémás lehet.”

„Az első kanyarnál kockáztatni akartam, a rajtom pedig jól is sikerült. A második kanyarnál fej-fej mellett haladtam az egyik Racing Pointtal, milliméterekre haladtunk egymástól. Csak egy kicsit értünk össze, de mint azt már sokszor láthattuk ezeknél az autóknál egy minimális kontakt is elég ahhoz, hogy a tapadás elvesszen, és az autó megpördüljön” – folytatta Sainz.

„Ezután a 15. helyen találtam magam, amivel gyakorlatilag az egész versenyem megpecsételődött. Elég frusztráló.”

A mezőnynek most két hete lesz a soron következő Orosz Nagydíjig, így a versenyzők kipihenhetik az elmúlt három hét erőltetett menetének fáradalmait. Sainzra is ráfér már a kis szünet.

„Igen, jól jön, hogy most feltölthetjük az akkumulátorokat. Ez a hétvége embert próbáló volt a csapat számára, de Lando remélhetőleg szerez majd néhány pontot. Még sokat fogunk beszélni a mai nap történéseiről. Ideje kipihenni magunkat, aztán pedig irány Oroszország” – zárta a spanyol versenyző.

