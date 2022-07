Sainz: Nem számítottam erre a pole pozícióra!

Teljesen megkavarta az időjárás a 2022-es Brit Nagydíj szombati kvalifikációját, ugyanis az eső legalább annyira váratlan pillanatokban csapott le, mint ahogyan érkezett Sainz gyorsköre. A kvalifikáció egyik szenzációja volt, hogy Nicholas Latifi nem csak a Q1-ből, de a Q2-ből is továbbjutott.

A versenyzők óriásit küzdöttek a látásiviszonyokkal, még Max Verstappen is megpördült. Sokáig a hollandnak állt a kvalifikáció, a többség azt várta, hogy ez egy sima Red Bull-szombat lesz, de Carlos Sainz másképp gondolta és a Q3 végén megszerezte a pole-pozíciót.

„Nehéz volt felmelegíteni az intereket ilyen körülmények között, de összejött és pole-pozíciót ért, amire nem számítottam. Nagyon különleges volt, különleges érzés. Szerintem holnap jók lehetünk” – kezdte Carlos Sainz a futam után.

„A második szabadedzés alapján képesek lehetünk jó futamot futni, de biztos vagyok benne, hogy nehéz futamunk lesz, mivel Max és Charles is ott lesz mögöttem, de készen állunk és majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég” – mondta Sainz közvetlenül a kvalifikáció után.

Ahogyan a Ferrari spanyolja is mondta, nem lesz egyszerű dolga, ugyanis Max Verstappen és Charles Leclerc szorításából indulhat majd, de ott lesz még Lewis Hamilton is, akinek Mercedese kiváló tempót mutatott a hétvége eddigi részében, bár az eső a futamot is megkavarhatja, márpedig jelenleg van esély az érkezésére…

