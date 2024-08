Sainz nem hitt abban, hogy egykori csapata ilyen sikeres lehet

A McLaren számít jelenleg az első számú erőnek a Forma-1-ben, ám évekkel korábban, mikor Alonso, Sainz vagy Ricciardo vezetett a wokingiaknak, aligha gondolták volna sokan, hogy ilyen magasságokba eljuthat a Zak Brown vezette csapat.

Carlos Sainz ugyan szerzett dobogót a McLaren színeiben, és erős pontokat gyűjtött az ott eltöltött időszaka alatt, saját bevallása szerint nem igazán hitt abban, hogy ennyire erőssé válhat az istálló ilyen rövid idő alatt.

„Nem mondanám, hogy valaha is megjósoltam volna” – utalt egykori csapata kiváló teljesítményére Sainz, aki maga is éveket töltött a wokingiaknál, ám azt hozzátette, hogy már akkoriban is jó irányba haladtak a dolgok.

„Azt hiszem, amikor négy évvel ezelőtt eljöttem a McLarentől, akkor is úgy éreztem, hogy a csapat jó irányba halad, és nagyon jó hely volt, és élveztem az ott töltött időt. Szóval, amikor eljöttem, azzal az érzéssel távoztam, hogy ez talán csak idő kérdése.”

Akkoriban Stella még nem csapatvezetőként dolgozott, Seidl kilépésével azonban neki jutott a nemes szerep, hogy visszavezesse a csapatot az élre. Ebben egyelőre nagyon jól teljesít a szakember, akiről Sainz is jó véleménnyel van.

„De úgy érzem, akkoriban ők voltak a megfelelő emberek arra, hogy újra az élmezőny felé vezessék azt a csapatot. És igen, három-négy évbe telt, mióta eljöttem. És különösen az elmúlt évben, azt hiszem, akkor mutatták meg az igazi erejüket és a nagy lépéseket, amelyek nagyon rövid idő alatt, de nagyon-nagyon nagyok voltak.”

Eközben a McLaren részéről Andrea Stella arról beszélt, hogy a Red Bull-lal ellentétben ők még csak most fogják bevetni a legnagyobb fejlesztéseiket, így pedig „retteghetnek” a riválisok…