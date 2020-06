Sainz nem egy Verstappen, ő az új Barrichello – Villeneuve

Mint ismeretes, 2021-től Carlos Sainz Jr. érkezik Charles Leclerc mellé a Ferrarihoz, míg a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel távozik a csapattól. Jacques Villeneuve úgy gondolja, jól döntött a Ferrari azzal, hogy a spanyolt szerződtette.

A kanadait erről az olasz Gazzetta dello Sport kérdezte meg: az olasz újság azt a kérdést tette fel 1997 világbajnokának, hogy jól döntött-e a Ferrari, illetve hogy nem lett volna-e jobb döntés Daniel Ricciardo szerződtetése.

„Nem lett volna jobb. Ricciardo túlságosan szenvedett a Renault-val, miközben Sainz megmutatta a McLarennél, hogy van benne potenciál. És ehhez jön még hozzá, hogy Ricciardónak nemrégiben bonyolult kapcsolata volt Max Verstappennel, korábban pedig Sebastian Vettellel.”

„Eközben Sainz barátságos tudott lenni Norrisszal, nem harcoltak, és éppen erre van szüksége egy olyan csapatnak, amiben már most is ott van a tűz. Sainz egy erős versenyző, de nem egy Verstappen. Nem fogja zavarni a másik versenyzőt, ráadásul a neve is sokat nyom a latba.”

„Ahogy mondtam, a Ferrari újra létre akarja hozni a Schumacher-Barrichello párost, ráadásul Sainz esetében a név és az imidzs is erősebb, mint korábban Barrichellóé volt.”

„Ebben az esetben pedig az imidzs is számít. Sainz pénzt hoz, és több autót fognak eladni miatta. Ez egy olyan aspektus, ami a Forma-1-ben még a pályán elért eredményeknél is fontosabb. Talán nem a Ferrarinál, de a sportban ez a helyzet. Gladiátorokat akarunk látni, de egyre nagyobb súlya van az imidzsnek a világbajnokságban.” – mondta Villeneuve.

