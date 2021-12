Sainz: „Nem bánnám, ha Alonso ellen kéne harcolnom a bajnokságért”

A spanyol ugyan nem tudja, az Alpine-nak mik a tervei az új idényt illetően, de érzése szerint a drasztikusan megváltozott szabályok miatt mindenkinek lehetősége adódhat nagyot dobbantani.

Sainz és Alonso helyzete persze eltérő, de 2021-ben mindketten egy új kihívással szembesültek, hiszen előbbi pilóta csapatot váltott és a Ferrarihoz igazolt, míg Alonso két év kihagyást követően tért vissza a királykategóriába.

Ennek ellenére mindketten erősen teljesítettek, főleg az év második részében, és mindketten le tudták győzni csapattársukat is. A fiatalabb spanyol azonban már a jövőbe tekint, és a világbajnoki címért szeretne menni 2022-ben, bár azt is tudja, hogy továbbra is a két élmezőnybeli csapat lesz az első számú esélyes.

„Azt nem tudom, hogy mik az Alpine céljai, hogy mit akarnak elérni, hol akarnak végezni. Szerintem viszont mindenkinek lehet esélye, hogy jelentőset lépjen előre. A legjobbak nyilván továbbra is a legjobbak lesznek, de én nem bánnám, ha Fernando ellen kéne harcolnom a bajnokságért.”

Sainz azt is megjegyezte, hogy érzése szerint a mezőny most nagyon erős, és minél több pilóta csatlakozik a küzdelemhez, annál jobb. Ez pedig nemcsak a szurkolók, de a versenyzők számára is izgalmasabb lenne, mert ők is olyan szoros párharcot vívhatnának, mint idén Max Verstappen és Lewis Hamilton.

„Sokan vannak a rajtrácson, akik magas szintet képviselnek, és minél többen küzdenek, annál jobb az F1-nek. Persze mi is szeretnénk, ha kiegyensúlyozottabb lenne minden, mert akkor egyenlőbb feltételek mellett szállhatnánk harcba.”

