Sainz: Leclerc a leggyorsabb egy körön

A monacói nem sokkal előtte írta alá a hosszú távra, egészen 2024 végéig szóló szerződését, a Ferrari pedig az új vezéreként tekintett rá. Ezt a pozíciót persze kiérdemelte, hiszen már az első ottani szezonjában legyőzte Sebastian Vettelt szinte minden mutatóban.

Emiatt sokan feltették azt a kérdést az elején, hogy Sainz második számú lesz-e a Ferrarinál. Okos döntés volt ez a részéről, amikor élete legjobb szezonját futotta előtte a McLarennél, a Ferrari pedig csak a középmezőnyben szenvedett?

A spanyolt azonban keményebb fából faragták ennél, és tudta, hogy egyenlő esélyeket kap majd, ha megérkezik a Ferrarihoz. „Azt gondoltam, hogy az első évben talán nehéz lesz Charles szintjén teljesíteni. Én azonban a tehetségemre és a munkamorálomra támaszkodom.”

„Miután tudtam, hogy lehetőségem lesz a legjobb formámat hozni, és nem gördítenek elém akadályokat, akkor már egyértelmű döntés volt, mert sportolók vagyunk, magabiztosak, elhisszük, hogy a legjobbak vagyunk, én pedig várom, hogy még fejlődjek kicsit, hogy jobban otthon érezzem magam a csapatnál, és akkor még jobban fogok teljesíteni.”

Sainz szerint a Leclerc elleni kihívás csak még vonzóbbá tette a ferraris lehetőséget. „Ha tesztelni akarod az időmérős sebességed, akkor Charles Leclerc a legjobb ellenfél. Szerintem ő a legjobb ezen a téren a mezőnyben. Ő az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb tehetség jelenleg, és kezdek rájönni arra, hogy miért is vezet ilyen magas szinten.”

„Nem csak a tempója számít. Keményen dolgozik, jó a csapatépítésben, sok erőssége van. Imádom ezt a kihívást, mert tudom, hogy nála vélhetően nincsen jobb egy körön egy Ferrari F1-es autóval” – hízelgett kicsit csapattársának Sainz.

Ezzel nem azt akarja mondani, hogy Leclerc most a leggyorsabb versenyző a mezőnyben, mert ott van Hamilton és Verstappen is, de érzése szerint a monacóit elképesztően nehéz legyőzni a Ferrarinál, mert már harmadik éve megy náluk, és pontosan tudja, hogyan hozhatja ki a teljesítményt a kocsiból.

Azt persze azért Sainz is elmondta, hogy természetesen le akarja győzni Leclerc-t minden egyes alkalommal, de jelenleg a csapat csúcsra juttatása fontosabb ennél. „Charles egy remek srác, szeretek vele dolgozni az autón kívül. Nagyon hasonló dolgokat szeretünk a motorsport mellett.”

„Sok azonos hobbink van, és beszélgetünk is ezekről, miközben más sportokat is űzünk az F1-en kívül, ettől pedig a kapcsolat is kicsivel nyugodtabb lesz. Azzal, hogy az autón kívül jobban kijöttök egymással, az autón belül is valamivel könnyebb boldogulnotok egymással” – vélekedik a csapattársához fűződő kapcsolatáról a spanyol pilóta.

