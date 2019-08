Sainz nagyon örül a 7. helynek és a „normális” időmérőnek

Carlos Sainz bejutott a Q3-ba, majd ott a hetedik helyet szerezte meg a McLaren versenyzője. A spanyol annak is különösen örül, hogy riválisaikhoz képest is sikerült előrelépniük a pénteki naphoz viszonyítva.

„Nagyon jó érzés a hetedik helyen végezni, főleg azután, hogy pénteken szenvedtünk, sikerült előrelépnünk a közvetlen riválisainkkal összehasonlítva. Jól reagáltunk a helyzetre, fejlesztettünk az autón, és sikerült jó időmérős köröket futnunk. Az első szárnyat is sikerült megértenünk, amit megnehezített a hőmérséklet változása.” – nyilatkozta a Movistarnak.

„Tanultunk a brit nagydíjhétvégén elkövetett hibáinkból is, ma pedig a saját várakozásainkat is sikerül felülmúlnunk, látván, hogy a Haas és az Alfa Romeo is nagyon jól ment.”

Sainz szempontjából azért is jelent különösen nagy boldogságot a hetedik hely, mivel az utolsó 4 kvalifikáción mindig szembesült valamilyen problémával, most azonban minden „normálisan” ment Sainz oldalán.

„Az utóbbi időben nem sikerült olyan kvalifikációs eredményeket szereznem, amelyeket akartam. Kanadában hibáztam, Franciaországban Lando nagyon gyors volt egész hétvégén, Ausztriában nem tudtam semmit sem csinálni, Silverstone-ban pedig totálisan rossz megközelítést alkalmaztunk az első szárny kapcsán. Most viszont sikerült mindent megértenünk. Elkészítettük a házi feladatunkat, és minden normálisan ment.” – mondta elégedetten.

Az előrejelzés szerint van esély arra, hogy holnap is esni fog. Sainz még sosem vezette a McLarent esős körülmények között, tehát új szituáció lenne számára, ha nedves pályán kellene versenyeznie Németországban.

„Ha esni fog holnap, ha nem, általában jobbak vagyunk a versenyeken, mint az időmérőkön. Még sosem vezettem esőben a McLarent, szóval holnap fontos lenne, hogy még a rajt előtt megértsem, hogyan viselkedik ilyen körülmények között az autó, ugyanis az nagy előnyt jelentene a futamon.” – zárta a spanyol.

