Sainz: "Mit gondolok Seidlről? Nézzetek az eredményeinkre!"

Andreas Seidlt 2019 elején nevezték ki a McLaren csapatfőnökének, miután a brit csapat egyik legrosszabb időszakán esett túl. 2018-ban hatodikak lettek a konstruktőrök között, míg Seidl érkezte után 145 pontot szereztek és a negyedik helyre másztak.

A wokingi csapat fejlődése folyamatosnak tűnik, hiszen idén is negyedikek, de már 149 pontot szedtek össze három futammal a vége előtt és csak öt választja el őket a harmadik Racing Pointtól.

Carlos Sainz Seidl vezetői képességeit méltatta és az eredményeiket a csapatban végbement változásokhoz kötötte. A madridi versenyző összehasonlításokba azonban nem akart belemenni:

„Andreas remek munkát végzett a McLarennél. Csak nézzetek az eredményeinkre és hogy hova jutottunk, mióta velünk dolgozik. Csak jókat tudok róla mondani. Sokat tanultam tőle az elmúlt hónapokban arról, milyen jó vezetőnek lenni, de összehasonlítani nem szeretném senkivel.” – mondta el a GP Fansnak.

Lando Norris szintén dicshímnuszokat zengett a német szakemberről, elsősorban empatikus vezetési stílusát emelte ki: „Nagyon szerény ember, aki érti, hogy a pilótáknak, mire van szükségük. Tudja, hogyan kell belőlünk kihozni a legjobbat és azt is, hogy lehet a csapatot legjobban vezetni a mi és minden szükséges személy bevonásával.”

A brit pilóta is a csapat fejlődéséről beszélt, illetve arról, mekkora hatása volt a csapatra eddigi két éve alatt, amely szerinte tapintható a hangulatban is: „Nagyon nehéz összehasonlítani valakivel, ugyanakkor eddig nagyon jól megértettük egymást és jól ki is jövünk.”

„Nagy változásokat láttam a csapatban, a környezetünkben, mindenki hozzáállásában. Ő ezen változások egyik fő mozgatórugója, szóval az, amit eddig láttam tőle, mindenképpen pozitív.” – zárta mondandóját Norris.

