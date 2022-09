Sainz megvédte a Ferrari stratégiáit: a Ferrarinál minden nagyobb

A 2022-es Forma-1-es szezonban a Ferrari stratégiái többször is össztűz alá kerültek, mint például Monaco után, ahol Charles Leclerc úgy sem végzett a dobogón, hogy kényelmesen vezette a futamot a rajtot követően, vagy példálózhatunk a Brit Nagydíjjal is, ahol a bajnoki pontversenyben hátrébb álló Sainzot hozták helyzetbe a futam végi biztonsági autós fázis alatt egy kerékcserével Charles Leclerc helyett. A Magyar Nagydíjat sem hagyhatjuk ki, ahol azután is felrakták a keményet az autóikra, hogy a Haas és az Alpine is látványosan szenvedett a fehér oldaldalú Pirelikkel.

Carlos Sainz komikusan hosszú zandvoorti kerékcseréjében szintén szerepet játszott az, hogy akkor hoztak döntést a kiállásról, amikor a spanyol már a harmadik szektorban járt, a csapat szerelői pedig a kapkodás miatt elzárták a bal hátsó gumit cipelő társuk elől az utat.

A spanyol pilóta azonban védelmébe vette a csapat stratégiáit, miután szerinte a jó döntéseik messze nem kapnak akkora figyelmet, mint a hibáik.

„Nagyon nehéz általánosítani azzal kapcsolatban, hogy idén bátrabbnak vagy óvatosabbnak kellett volna lennünk. Szerintem egyesével kell alaposan kivizsgálni az összes döntésünket” – mondta Sainz a Forma-1 hivatalos oldalának.

„Biztos vagyok benne, hogy nincs olyan konklúzió, amely alapján egyetlen általános megoldást találnánk. Nekem az a fontos, hogy folyamatosan fejlődjünk. Sokszor volt már idén, hogy jól reagáltunk egy stratégiai fontosságú pillanatban, mégsem jött oda hozzánk senki, hogy megdicsérjen. 2-3, utólag nézve egyértelműen rossz döntés után azonban elképesztő kritikát zúdítottak ránk.”

„Ez olyasmi, amivel egyértelműen nehezebb megbirkózni a Ferrarinál. A McLarennél vagy a Toro Rossónál senki nem mutogatott újjal, hogy mekkorát hibáztatok, és egyik helyen sem vág annyira a földhöz ez a reakció. Ezzel szerintem mindenki egyetérthet. A Ferrarinál minden nagyobb. Nagyobb visszhangja van a győzelmeknek, de a hibáknak is. Erre nekem is jobban kell reagálnom.”

Miközben a Ferrari már egyre nyíltabban adja fel a 2022-es szezont, és hangsúlyozzák azt, hogy az idei tapasztalataik milyen szerepet játszanak majd a 2023-as bajnoki címért folytatott küzdelmükben, egyelőre még az sincs kőbe vésve, hogy a konstruktőri bajnokság második helyén végeznek majd, a Mercedes előtt.

„Hogy aggódok-e a Mercedes miatt? Nos, nem ez a megfelelő szó. Tudom, hogy szinte minden vasárnap versenyképesek lesznek. Mindig meglep, amikor az időmérőn akár egy másodpercet is kapnak tőlünk, de aztán másnap a versenymérnököm a fülemre mondja azt, hogy George vagy Lewis még nálam is gyorsabb. Tudjuk, hogy velük is számolunk kell, de szerintem le tudjuk győzni őket.”