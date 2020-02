Sainz meglepő módon boksszal készült, elárulta, miért

A McLaren csütörtökön mutatta be új versenygépét, amellyel igyekszik megugrani a tavaly magasra tett lécet. A wokingiak a konstruktőri negyedikként várják a 2020-as szezont, amely a jelenlegi szabályozás szerinti utolsó.

A MCL35 kapcsán sok újdonság nem derült ki, a gép egyértelműen az előző evolúciója. Ám míg a technikában nem várható nagy változás, addig Carlos Sainz Jr. elmesélte, hogy az ő felkészülésében igenis volt.

A spanyol tavaly a McLarenéhez hasonló szintet képviselt az egyéni versengésben, amelyben végül a hatodik helyen zárt, megelőzve olyanokat, akik fél szezonon át sokkal erősebb autóval versenyezhettek.

Sainz legnagyobb eredménye egyértelműen a brazíliai harmadik hely volt, számít hasonlóan jó eredményre idén is, a siker érdekében pedig még a felkészülésén is változtatott. "Úgy hiszem, hogy mindig van min változtatni, még ha nem is drámai módon. Talán a legnagyobb változás számomra ebben az évben, hogy kicsit változtattunk a kardiófelkészülésemen" - mondta Sainz.

"Olyan mozgásra volt szükség, amely kombinálja a kardiótevékenységet azzal, hogy nyomás alatt kell gondolkodni is. Ilyen például a squash és a boksz is, ezt a két dolgot űzöm most" - jelentette ki Sainz.

"A squash elég népszerű Nagy-Britanniában, míg a bokszban meg nagyon élvezem, hogy folyamatosan koncentrálnom kell, hogy fent legyenek a vállaim, a védekezésem rendben legyen, ez van kombinálva a kardió mozgással, ezt találtam a leginkább hasonlónak a Forma-1-hez" - mondta a spanyol.

"Minden céllal történik a tél során, figyeljük a szívműködésem, hogy hogyan működik verseny közben. Fittebb szeretnék lenni, mert igazi sportolóként akarok teljesíteni minden hétvégét" - mondta Sainz.

"Minden hétvégén rugalmasnak, fittnek, soványnak akarom érezni magam. Ez fontos az önbizalmam szempontjából, és aki önbizalommal teljesít, az általában jobban teljesít mint sportoló. Nincs olyan terület, amelyen ne szeretnék javítani idén" - mondta a McLaren versenyzője.

Sainz szerint a 2019-es remeklésének a hátterében elsősorban az állt, hogy minden összeállt körülötte. "Nagyon jelentős szerepet játszott a szezonomban a stabilitás, ami mindig segít egy sportolót. Nekem személy szerint sosem volt ebben részem, úgyhogy azt sem tudtam, hogy ez hogyan befolyásolja a dolgokat" - mondta Sainz.

"De most már tudom, hogy ennek nagyon jó a hatása rám, és ez segít abban, hogy csak magamra koncentráljak, hogy még jobb versenyző legyek, és még több hasznára legyek a csapatomnak" - tette hozzá Sainz.

Ugyanakkor a spanyol szerződése idén lejár a McLarennel, Sainz maradni szeretne. "Nem titok, hogy nagyon jól érzem magam a McLarennél, és a háttérben már el is kezdődött ez a fajta munka. Már tárgyalunk, ugyanakkor még nem vesszük véresen komolyan, még csak február van" - mondta a folytatásról Sainz.

