Sainz: „Megkönnyebbülés”, hogy olyan autóm van, amellyel „támadhatok”

Sainz állhatott fel a dobogó legalsó fokára Bahreinben messze lemaradva a domináns Max Verstappen mögött, de csupán három másodpercre a második helyen végző Sergo Pereztől. Sainz jelenlegi 25 másodperces hátránya Verstappennel szemben 12 hónappal ezelőtt kétszer ekkora volt, hiszen a Ferrarinak gumikopási és kezelhetőségi gondjai voltak.

Az SF-23-as gyenge versenytempója a viszonylag erős egykörös sebességével szemben igazából megszokottá vált az elmúlt idényben, főleg azokon a helyszíneken, ahol az abroncsok komolyabb terhelésnek voltak kitéve. Ennek fényében a spanyol pilóta most örül annak, hogy az SF-24-essel végre agresszívebben versenyezhet.

„Kisebb megkönnyebbülés számomra, mert a legutóbbi futam, ahol támadtam, Ausztria volt, tehát 13-14 hétvégével ezelőtt. A többi versenyen eközben muszáj volt menedzselned a dolgokat, figyelni a tükrödet, kontrollálni a tempód. Elég kevés olyan alkalom volt, amikor előzhettem.”

„Én imádok versenyezni, imádok előzéseket végrehajtani, agresszívnek lenni és támadni. A tavalyi autóval mindez viszont szinte lehetetlen volt. Emlékszem, az idei autóbemutatón arról beszéltem, hogy azt kívánom, most bárcsak jobban versenyezhetnénk és támadhatnánk a többieket, miközben nem kell állandóan a gumikkal törődni. És pontosan ezt kaptuk” – magyarázta Sainz.

„Támadó üzemmódban versenyezhettem, remek volt a tempónk, és innentől kezdve minden jónak érződött a harmadik helyen való célba érésig. Igazán élveztem.” Miközben Bahrein egyértelműen megerősítette, hogy a Red Bull és Verstappen továbbra is favoritok az idei szezonra, Sainz sebessége azért bizakodásra adhat okot, hogy más helyszíneken talán szorosabb lesz a küzdelem.

„Több hétvégére van még szükségünk, de arra számítok, hogy a Red Bull mindig gyorsabb lesz versenykörülmények között, akárcsak tavaly. Nézzék meg az utolsó nyolc futamunkat Charles-lal. Több pole pozíciót is szereztünk, sokszor álltunk az első sorban, de aztán Max a futamon mindig elhúzott, és Checo is meg tudott előzni minket. Remélem, idén nem ez lesz állandóan, és hogy ebből a szempontból is tettünk egy nagy lépést előre.”

