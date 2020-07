Sainz még nem gondol a Ferrarira

A versenyzőpiac legfőbb történései idén rendhagyó módon a szezon előtt lepörögtek, bár volt rá idő a koronavírus-járvány okozta négyhónapos szünetben. Ennek egyik fejleménye volt az, hogy Carlos Sainz a következő idényt már a Ferrari pilótájaként kezdi meg.

Nagy valószínűséggel azonban arra ő sem számított, hogy a maranellóiaknak már a 2020-as szezonnyitón komoly problémái lesznek, olyannyira, hogy a McLaren több pontot szerzett náluk. A Ferrari egy 2. és egy 10., a McLaren egy 3. és egy 5. hellyel indított.

Szóval egyfelől öröm lehet a spanyol számára, hogy még az élmezőny tagjaival is tud küzdeni a McLarenben, de mennyire aggasztó vajon számára látni, hogy jövőbeli csapatát túlteljesítik, egyáltalán mennyire törődik ezzel annak tükrében, hogy az idei autók gyakorlatilag egy az egyben kerülnek át 2021-re? Sainz a Motorsport.com kérdésére válaszolt:

„Nem igazán figyelek erre, nem gondolok 2021-re vagy 2022-re. Arra sem igazán gondoltam még, milyen autót fog átvinni a Ferrari a következő évre. De bízom bennük, mindig is a sorozat élén voltak és szerintem előbb fognak visszatérni oda, mint később.”

„Egyelőre örülök, hogy a pályán meg tudok velük küzdeni, mert ez azt jelenti, hogy a McLarennel is léptünk előre. Szerintem az egész csapat masszívan fejlődik és nagyon örülök neki, hogy a Ferrarival harcolunk, és közel vagyunk a Red Bullhoz is. A Racing Pointhoz is közel vagyunk, holott azt gondoltuk, hogy messze előttünk lesznek, szóval egyelőre élvezem azt a kihívást, amit az idei év nyújt.”

Sergio Perez is úgy gondolja, a Racing Point és a McLaren csatája igen kiélezett, és a két csapat között szerinte a versenyzői kvalitások fognak dönteni.

Pár jelenet a McLaren nagy napjáról, amikor a pályán is megcsodálhattuk az autót. Carlos Sainz Jr. és Lando Norris azonban már a tesztre koncentrál.

Ajánlott videó: