Sainz még a reptéren is attól tartott, nem versenyezhet

Sainz figyelemreméltó győzelmet szerzett a Ferrarinak vasárnap, mindössze két héttel azután, hogy vakbélműtétje volt a Szaúd-Arábiai Nagydíj hétvégéjén. Azt a futamot kihagyta, de csak egy hete volt felkészülni az ausztrál útra.

Sainz keményen küzdött, hogy harcra kész legyen az Albert Park-i hétvégére, de elárulta, az utolsó pillanatig tartott tőle, hogy „nem lesz semmi” a versenyből: „Kilenc napja, amikor el kellett kapnom a repülőt Ausztráliába, még ágyban voltam. Alig tudtam használni a hasizmomat. Azt mondtam magamnak, ebből nem lesz semmi.”

„Aztán felszálltam a repülőre és mire Ausztráliába értem, már sokkal jobban voltam. Minden nap egyre gyorsabb volt a javulás, mint az előző hét nap volt, és az orvosok is azt mondták, hogy a második héten sokkal jobb lesz. Alex Albon is ezt mondta, szóval nagyjából az történt, amit mindenki mondott.”

Sainz minden követ megmozgatott, hogy gyorsítsa felépülését, még hiperbár-oxigénterápiát és egy úgynevezett Indiba gépet is bevetett, mely elektromágneses hullámokkal segíti a szövetek gyógyulását: „Amint kivették a vakbelemet, elkezdtem kérdezgetni szakértőket az interneten arról, hogyan lehet gyorsítani a felépülésem.”

„Onnantól kezdve mindenfélét csináltam, amivel lehet gyorsítani rajta, a sebek gyógyulásán, a varasodást, más sportolókat is megkérdeztem, spanyol, külföldi orvosokat, és a csapatommal összeállítottunk egy tervet. A sportolók azért gyógyulnak gyorsabban, mert napi 24 órát, heti hét napot is erre szentelhetnek akár és én is így tettem.”

„Elkezdtem napi kétszer egy órára hiperbár-kamrába járni, használtam egy Indiba gépet, ami ilyen elektromágneses cucc a sebekre. Az ágyban beosztottam a napjaimat, mikor megyek sétálni, mikor eszem, mit kell ennem, hogy gyorsabban felépüljek. Szóval minden arról szólt, hogy időben készen álljak Ausztráliára.”

A verseny második része volt igazán ismeretlen terület Sainz számára, mivel a szabadedzéseken csak ennél rövidebb etapokat tudott futni, bár elmondása szerint hiába volt „hullafáradt” a végére, a teste jól bírta a gyűrődést.

„Nyilván az, hogy hét napot ágyban kell töltened, hogy meggyógyulj, nem a legegészségesebb dolog egy sportolónak. A futam második fele emiatt ismeretlen volt kicsit, de amint az élre álltam és kiépítettem az előnyt, már kezelhető volt minden.”

„Ki tudtam választani, hol nyomjam és hol ne, ilyenkor pedig minden sokkal könnyebb lesz. Nem fogok hazudni, az utolsó öt-tíz körben már kicsit hullafáradt voltam, de semmi olyan nem volt, ami nagyon lelassított volna.”

Sainz később meg is villantotta a műtéte helyét, ezt itt tekinthetitek meg.