Sainz mást kért a csapattól, mint amit kapott

Carlos Sainz Jr. idén egyértelműen a top csapatok mögötti középmezőny legjobbja, a McLaren spanyolja Austinban a nyolcadik helyen végzett csapattársa mögött, és ezzel megelőzte az egyéni tabellán Pierre Gaslyt, aki pedig a szezon első felében a Red Bull-lal versenyzett. A vasárnapi versenyen Sainz a rajt után Alexander Albonnal akadt össze, az akkor elvesztett pozíciókat pedig az egykiállásos taktikával nem tudta már visszahozni.

Az AS-nek nyilatkozó Sainz elárulta, hogy ő valójában kétszer szeretett volna kereket cserélni, de a McLaren mondta ki a végső szót, és ez ezúttal csapattársának kedvezett. A spanyolt a lapban a nyitó körben történtekről kérdezték. "Nem gondolkodtam még sokat rajta. Megpróbáltam előzni kívülről, de valaki elvesztette az uralmát az autó felett, és belém jött. Ezzel meghatározta a teljes futamom" - mondta Sainz.

"Kaptam pár jelzést az ütközés után a kormányra, de nem hiszem, hogy jelentős volt a probléma" - mondta a McLaren versenyzője, aki szerint az amerikai versenyen más volt a helyzet gumikezelés szempontjából, mint egy héttel korábban. "A kemény keverék Mexikóban nem működött, mert megváltozott az autó aerodinamikája, de ma nyugodt voltam, mert úgy gondoltam, hogy ha nem lesz semmi gond, akkor jó lesz a futamunk. De az első 20 kört forgalomban töltöttem Gasly mögött."

"Elsőként tettük fel a kemény keveréket, de igaz, hogy nem tudtunk mit kezdeni Lando előzésénél a keményekkel. A végén a csapat döntött arról, hogy ő kap két kerékcserét, én is kértem ezt, de normális, hogy a csapat két különböző stratégiát próbál ki" - mondta Sainz, akit arról kérdeztek, hogy két kiállással lett volna-e esélye, hogy Daniel Ricciardóval küzdjön a hatodik helyért. "Azt hiszem, hogy a keményeken gyorsabb volt Landónál, és ő még később is rakta fel, mint én. De nehéz ügy lett volna, mert Ricciardónak megvolt a ritmusa. Ez aggasztott a legjobban, mert az időmérőn fél másodpercet adtunk nekik, de a futamon már a mi szintünkön voltak, vagy még jobbak is."

A hu.motorsport.com exkluzív videója a 2021-es F1-es szabályokról, benne 10 olyan ponttal, ami nagyon fontos lesz az új királykategóriában.