Sainz: Marquez a MotoGP Sennája

A legutóbbi alkalommal az ibériai vállalat múzeumjában rendeztek egy találkozót, ahol mindkét versenyző részt vett, de a labdarúgó-világbajnokság első napjaiban a közösségi médiába arról is töltöttek fel egy képet, hogy közösen szurkolnak a spanyol válogatottnak.

Az ominózus közönségtalálkozón a sajtó munkatársai arról kérdezték a pilótákat, mit gondolnak, barátjuk melyik versenyzőnek felelne meg a másik szériájában.

„Marquez a Forma-1-ben Ayrton Senna lenne. Efelől semmi kétségem. Marc az egyetlen, akit láttam olyan lehetetlen dolgokat megcsinálni, mint amiket Senna csinált a száguldó cirkuszban“ - fogalmazott Sainz.

A hatszoros MotoGP-bajnok már nem tudott egyértelmű választ adni honfitársával kapcsolatban. „Két versenyző között vacillálok. Lehetne például párhuzamot vonni Carlos és Pecco Bagnaia pályafutása között, mivel mindketten lassan robbantak be, de most mindketten a csúcson, vagy annak közelében vannak.“

„Ugyanakkor, lehetne Alex Crivillé is, bár vele ellentétben Sainz több címet is fog nyerni“ - vélekedett Marquez, akiről Sainz elárult egy kulisszatitkot is. „Többet látom őt, mint a saját családomat, hiszen szomszédok vagyunk“ - mondta a Ferrari versenyzője.

