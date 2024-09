Sainz már Abu-Dzabiban bemutatkozhat a Williamsnél

Izgalmas hetek állnak Carlos Sainz előtt, aki Alexander Albon csapattársaként jövőre már a Williams alakulatát fogja erősíteni. A spanyol egyelőre még minden erejével a Ferrarira koncentrál, ugyanakkor James Vowles szívesen bevetné őt, amint lehetséges.

„Még meg kell állapodnunk a Ferrarival, 2024 végéig van szerződése a Ferrarinál” – jelentette ki Vowles a médiának, többek között a RacingNews365-nek, mikor Sainz esetleges első bevetéséről faggatták. „Azonban remélem, hogy Abu-Dzabiban már az autóban láthatjuk őt.”

Mint ismert, annak idején 2018-ban a Ferrari hasonló helyzetbe került, hiszen a távozó finn jégembernek megengedték, hogy teszteljen a Sauberrel, mielőtt végleg áttette volna a székhelyét az új csapatához.

Carlos Sainz szerződtetését hetekkel ezelőtt jelentették be a Williamshez, és James Vowles hangsúlyozta korábban több ízben is, hogy a spanyol a tapasztalata és a gyorsasága mellett kereskedelmi értékkel is bír.

„Az igazi kereskedelmi haszna egyébként minden F1-es csapatnak csak a teljesítmény” – tért rá Vowles. „Ha gyorsabbá teszed az autódat, vagy ha olyan versenyzőid vannak, akik nyomják, vagy olyan versenyzőid, akik egymást és az autót viszik előre, az bajnoki helyezést és szponzori bevételt biztosít számodra.”

