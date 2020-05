Sainz lehet a tökéletes figura a Ferrarinál: a sakktábla legfontosabb eleme

Carlos Sainz Jr. egy olyan lehetőség előtt áll, amire a pilóták 98%-a csak örök álomként gondolhat. A Ferrari versenyzőjének lenni olyasvalami, amit az egyik legkülönlegesebb dolog a világon. Ez azonban hatalmas nyomással is jár, akárcsak a futballban, ha valaki a Manchester United vagy a Real Madrid játékosa, ahol csak a győzelem az elfogadott.

Sainz rendelkezik a kellő tapasztalattal, és több különböző csapatnál is versenyzett. A Toro Rossónál, a Renault-nál és a McLarennél is egy eltérő szerkezetet tanulhatott meg. Ez mind segíthet neki a gyors beilleszkedésben Maranellóban.

A két fiatal pilótán nagy lesz a nyomás, hiszen a csapat 2007 óta nem nyert egyéni címet, és a konstruktőri trófeát is rég emelhették a magasba. A Ferrari negatív sorozata túlságosan is régóta tart, aminek véget kell vetniük a fiataloknak.

Marc Gené, aki hosszú évek óta a Ferrari családjához tartozik, és pontosan tudja, hogy miről szól egy ilyen márkának dolgozni, az EFE kérdésére elmondta, hogy szerinte Sainz pilótaként a lehető legjobb pillanatban csatlakozik az olaszokhoz.

„Először is, a sportkarriered csúcsán vagy a korod és a tapasztalatodat tekintve. Az a tény, hogy több mint 100 nagydíjon álltál rajthoz, igen jelentős. Ő olyasvalaki, aki azonnal eredményes tud lenni, de egyúttal egy olyan versenyzőnek is bizalmat szavaztunk a jövőben, akinek a neve mellett egy hosszú utazás szerepel.”

Carlos Sainz Jr., McLaren Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„A személyisége is nagyon jól illeszkedik a Ferrarihoz. Nagyon intelligens, és érett, amit hallhatsz is, ha beszélgetsz vele. Nem tűnik 25 évesnek. Másrészt nagyon érzi a technikát, gyors és remek visszajelzéseket ad az autóról. Számomra, ami a leginkább kiemelkedő őt illetően, hogy konstans, nem hibázik és sok pontot szerez a bajnokságban. Mentálisan is nagyon stabil.” - idézte a spanyol AS a honfitársát.

Ezek alapján mondhatjuk azt, hogy Sainz a Forma-1 jövőjének egyik potenciális bajnoka? „Nyilván. Ha sikerrel jár, ha nem, semmi nem hiányzik belőle ahhoz, hogy azzá váljon.” - folytatta Gené, aki az F1-ben összesen 36 nagydíjon állt rajthoz.

Sainz közvetlen azelőtt írt alá a Ferrarihoz, hogy egyetlen egy futamot is rendeztek volna a 2020-as szezonban. „A kialakult helyzet nem normális. A 15 évem alatt soha nem láttam még hasonlót a Ferrarinál. Szellemileg alaphelyzetbe kell raknia magát. Az elmúlt néhány napban biztosan többet gondolt a Ferrarira, mint a McLaren-re.”

„Ez még a Ferrari számára sem egy szokványos helyzet, hiszen szokásos módon szeptemberben szoktak aláírni a versenyzőkkel Monzában.”

Gazdasági szempontból Vettel szerződése jelentősen magasabb, mint Sainz esetében. A koronavírus következménye is az, hogy megállapodtak a fiatal spanyol versenyzővel, aki csak a törekedét fogja keresni a világbajnok fizetésének?

„Ha összehasonlítjuk a Ferrari versenyzőinek 2021-es fizetését a 2016-ossal, akkor ez a különbség szokatlan. Ez minden sportoló esetében érvényes lesz.” - válaszolt Genét, középpontba helyezvén a vírust, ami gazdasági szinten is befolyásolja a körülményeket.

