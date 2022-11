Sainz: könnyű lett volna feladni a „rémálomszerű” idei évet

Carlos Sainz 2021-ben zökkenőmentesen illeszkedett be a Ferrarihoz, és az előző szezonban több pontot is szerzett, mint Charles Leclerc, azonban miközben a monacói pilóta az év elején bajnokaspiránssá lépett elő az F1-75-tel, Sainznak nehezebben ment az átállás az új generációs F1-es autókra.

Elmondása szerint Daniel Ricciardóhoz hasonlóan ismét meg kellett tanulnia vezetni, és időbe telt, mire görcsös gondolkodás helyett ismét természetesen tudott autózni a Ferrarival, de szerinte az Austinban szerzett pole-pozíciójával és az erős mexikói hétvégéjével megmutatta, hogy sokat tudott fejlődni az idén.

„Ismét tudom, hogyan kell ösztönösen vezetni egy F1-es autót, nem kell annyit gondolkodnom” – mondta Sainz többek között a Motorsport.com-nak a javuló formájáról. „Könnyebben autózok erős köridőket, most tartok ott, ahol szerintem az év elején kellett volna tartanom. Most azonban az autónk teljesítménye esett vissza.”

„Őszintén, rémálomszerű volt ez a szezon a sok kiesés miatt, amikor az autó gyors volt, én voltam lassú, most pedig pont fordítva van. Ami elromolhatott, az el is romlott. Az egyetlen pozitívum az, hogy én meg tudtam tartani a motivációmat egy ilyen szörnyű év után is.”

„Még mindig harcolunk a mérnökeimmel, még mindig van egy kis tempó, amit ki tudunk hozni az autóból. Nagyon könnyű lett volna korán feladni az idei évet.”

A 2023-as szezon előtt nem csak azért kell komoly erőforrásokat mozgósítania a Ferrarinak a fejlesztési versenyben, hogy legyőzhessék a Red Bullt, de minden adott ahhoz, hogy a 2022-es sikertelenségükhöz vezető hibát megtaláló Mercedes is ott lesz az élmezőnyben, Sainz azonban még örül is az extra kihívásnak.

„Új év, új autó, és a padlólemezzel kapcsolatos változtatások miatt új szabályok is. Ez azonban újabb lehetőséget ad nekünk, én pedig maximálisan bízok abban, hogy a csapat ismét egy remek autót fog készíteni, miközben tanulni fogunk az idei hibáinkból is. Én is ezt fogom tenni, és kíváncsian várom, hogy a Mercedes mire lesz képes. Úgy tűnik, csatlakozni fognak hozzánk az élmezőnyben.”