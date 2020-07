Sainz: Jó látni, hogy harcban vagyunk olyan csapatokkal, amelyek tavaly simán megvertek minket

A McLaren szempontjából kiválóan sikerült a szezon első időmérője, hiszen Lando Norris a 4., Carlos Sainz Jr. a 8. helyre kvalifikálta magát. Norris ezúttal elég nagy különbséggel tudta megverni a jövőre már a Ferrarinál versenyző csapattársát: kettejüket 345 ezredmásodperc választotta el – viszont Sainz használt gumin volt.

Sainz az időmérő után a Movistar+-nak nyilatkozott, és azt hangsúlyozta, hogy nagyon örül annak, hogy olyan csapatok ellen tudnak küzdeni, akikkel tavaly egyáltalán nem tudtak.

„Összességében szerintem ez egy kiváló nap a csapat szempontjából. Láthatjuk azt, hogy esélyünk van olyan csapatokkal küzdeni, amelyek tavaly nagyon simán megvertek minket – tehát ez jó hír.”

„Személy szerint nekem az egész hétvége során egyensúlyproblémáim voltak, főleg a gyors kanyarokban, amelyekben nem tudtam magabiztos lenni. Ennek ellenére be tudtam jutni a Q3-ba, a nyolcadik helyen végeztem a használt gumin, tehát jó napunk volt, és ez azt jelenti, hogy támadni tudunk majd holnap.”

A spanyol versenyző azzal is nagyon elégedett, hogy a wokingi istálló sokat tudott fejlődni a szabadedzés és az időmérő között.

„Szerintem ezen a hétvégén elég sok autó tud nagyon erős lenni, például a Racing Point és az AlphaTauri is erős volt a harmadik szabadedzésen, és még ott voltak a Renault-k… aztán hirtelen mi is be tudtunk csatlakozni a küzdelembe, ami nagy megkönnyebbülést jelentett számunkra.”

„Várnunk kell még a következtetések levonásával, és hogy a többi pályán hogyan tudunk majd teljesíteni, amelyeken az aerodinamikai teljesítmény fontosabb, de a mai teljesítményünk jót jelent.”

Sainz úgy gondolja, elég jó a tempójuk ahhoz, hogy a pontszerzésért tudjanak harcolni, annak ellenére is, hogy Lance Stroll és Sebastian Vettel is mögüle rajtol majd a holnapi futamon.

„Majd meglátjuk, hogy mi lesz holnap. Nem lesz könnyű a verseny, de úgy tűnik, hogy jó a tempónk, amit ki is kell használnunk. Aztán majd kiderül, hogy az időmérős tempónkat át tudjuk-e menteni a versenyre is.” – zárta Sainz.