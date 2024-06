Sainz is Mugellóban tesztelt a Pirellinek a Ferrari tartalékosával együtt

Bár 2025-re nem változik jelentős mértékben a gumik összetétele, de a Pirelli szeretné, ha a keverékek kevésbé lennének hajlamosak a túlmelegedésre. Miközben csütörtökön Leclerc ült az SF-24-es volánjánál, addig a mai napon Sainz teljesített szolgálatot, és a beszámolók szerint 135 kört abszolvált a 2020-as Toszkán Nagydíjnak otthont adó aszfaltcsíkon.

A Pirelli motorsportos főnöke, Mario Isola nagyon hasznosnak nevezte a tesztet, és szerinte Mugello ideális helyszín volt, hiszen a pályán sok a gyors, elnyújtott kanyar, amelyek komolyabb terhelést rónak az abroncsokra.

„Az 1337 megtett kilométer során gyűjtött adatok lehetővé teszik majd, hogy meghatározzuk a legjobb megoldásokat és a következő hónapokban véglegesíteni tudjuk a keverékeket.” Isola azt is elmondta, hogy a nyáron még több tesztjük is lesz, hiszen a Brit Nagydíjat követően Silverstone-ban, a Belga Nagydíj után pedig Spa-Francorchamps-ban is sor kerül hasonló jellegű munkára.

Bár ezeken a teszteken mindig a Pirelli által megszabott programot kell követnie a csapatoknak, és nem is próbálhatnak ki új elemeket, a Ferrari számára azért mégis hasznos lehet ez a két nap, különösen a rosszul sikerült Kanadai Nagydíj és a Spanyol Nagydíjra való felkészülés fényében.

A Scuderia állandó pilótái mellett Bearman is körözhetett Mugellóban, de ő természetesen a két évvel korábbi autót, az F1-75-ös modellt használta. Az ő bevetésének elsősorban az volt az oka, hogy a fiatal brit a jövő hétvégén Barcelonában a Haasszal fogja teljesíteni az első szabadedzést, így most némileg újra belerázódhatott az F1-es munkába.

Leclerc nemrég pedig arról nyilatkozott, mi jelenti mostanság a Ferrari fő gondját.