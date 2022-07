Sainz így tartaná meg a Forma-1 legendás helyszíneit

A Forma-1 vezetőinek nem titkolt célja, hogy újabb és újabb piacokat nyissanak meg a széria előtt, ez viszont elképesztően sűrű versenynaptárat eredményez, amelybe már nem feltétlenül fér bele minden megszokott helyszín.

A következő versenyhétvégének otthont adó Paul Ricard, de a kultikus Spa Francorchamps jövője is komoly veszélyben van, hiszen az újabb és újabb promóterek egyre több és több pénzt ígérnek, de Carlos Sainz abban bízik, hogy egy rotációs rendszer segít megtartani a klasszikus helyszíneket.

Amit már most tudni lehet a jövő évi versenynaptárral kapcsolatban, hogy visszatér a kínai és a katari futam, illetve az is kiderült, hogy a Forma-1 mezőnye Las Vegasba is ellátogat. A pletykák szerint pedig Dél-Afrika visszatérése is felmerült.

„Mindannyian szeretünk Franciaországba és Spába látogatni, ugyanakkor olyan ütemben növekszik a sportág, ami számos új helyszínt eredményez. Ezek a helyszínek sok pénzt fizetnek azért, hogy a Forma-1 részesei legyenek“ - kezdte gondolatmenetét Sainz.

„Azt hiszem, a legjobb megoldás a rotáció lenne. Megértem, hogy Franciaország vagy Belgium nem engedheti meg magának, hogy minden évben szerepeljen a naptárban, de remélem, legalább két-három évente el tudunk menni oda Forma-1-es autóval versenyezni“ - folytatta a Ferrari pilótája.

„Még ha Vegas, Dél-Afrika, vagy bármilyen más helyszín is csatlakozik a naptárhoz, időnként visszamehetünk Franciaországba, vagy éppen Spába, hogy továbbra is élvezhessük ezeket az aszfaltcsíkokat, ezt pedig talán ők is könnyebben megengedhetik maguknak“ - magyarázta a spanyol.

