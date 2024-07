Sainz: hiába „türelmetlenek” a csapatok, nem fognak belehajszolni semmilyen korai döntésbe

A spanyol asztalán jelenleg három alakulat ajánlata lehet: a Williamsé, a Sauberé és az Alpine-é. Az már biztos, hogy az idény végén el kell hagynia a Ferrarit, hiszen Lewis Hamilton fog érkezni a helyére.

Erre azonban már februárban fény derült, és akkor úgy gondolhattuk, Sainz jövője is viszonylag hamar tisztázódni fog, idővel viszont egyre csak fogytak a lehetőségei, döntés pedig nem született. A Red Bullnál és a Mercedesnél nem lesz esélye a következő évre, így a spanyolnak most azt az ajánlatot kell elfogadnia, amely a legjobb lehetőségeket kínálja számára a hosszabb távú jövőt tekintve.

Sainz ugyanakkor továbbra sem hozta meg a döntését, mindez pedig egyfajta torlódást okoz a pilótapiacon, hiszen több csapat és versenyzőtárs is azt várja, mit fog lépni. Az Autosport/Motorsport.com korábban arról számolt be, hogy a Williams például már kezdi elveszteni türelmét, és ismét egyeztetnek más jelöltekkel, miközben továbbra is a madridi születésű versenyző van a listájuk élén.

Az Osztrák Nagydíjon elért harmadik helyét követően is téma volt a jövője, Sainz viszont kifejtette, hogy először élvezni szeretné ezt azt eredményt, mielőtt újra a következő lépésen kezdene gondolkozni.

„Lehetséges, hogy egyes csapatok nyugtalanok vagy nyomást helyeznek rám, de én szeretném élvezni ezt a pillanatot, hogy a dobogón állhatok. Egyenes és őszinte leszek az csapatokkal, de ez annyira fontos döntés számomra, hogy minden szükséges időt rá fogok áldozni annak meghozatalára.”

„Ha pedig vannak olyan istállók, amelyek nem tudnak várni vagy türelmetlenek, azzal én nem tehetek semmit. Itt az én jövőmről, az én döntésemről van szó, és igyekszem a lehető legőszintébb lenni mindenkivel, miközben elég időt hagyok magamnak.”

A hírek alapján úgy tudni, hogy az Alpine lényegében az utolsó pillanatban jelentkezett be Sainzért, és azzal próbálják őt csábítani, hogy 2026-ban akár a saját motorprojektjüktől megszabadulva Mercedes-erőforrásokra váltanak. Hogy mindez elég-e Sainznak ahhoz, hogy visszatérjen Enstone-ba, azt egyelőre nem tudni.

Amíg azonban nem dönt, addig várhatóan nem sok minden fog történni a versenyzőpiacon, legalábbis azoknál az alakulatoknál, ahol Sainz neve felmerült.

Ő maga egyébként büszke volt arra, hogy a harmadik helyet tudta megszerezni az Osztrák Nagydíjon.