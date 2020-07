Sainz: Hatalmas felelősség volt rajtam, amikor a McLarenhez kerültem

A két Carlos Sainz a Sparco által szervezett dupla interjú vendége volt, ahol a McLaren versenypálya melletti operációkért felelős vezetője, Mark Norris volt a riporterük.

Carlos Sainz Jr. elmondta, hogy nagy felelősség volt rajta, amikor 2019-re a McLarenhez szerződött, ahol a saját példaképét, Fernando Alonsot váltotta.

„Nagy lépés volt ez a karrieremben, amikor a Forma-1 második legsikeresebb csapatához szerződtem, de nagyon büszke voltam arra, hogy a McLaren engem választott.”

„Tudtam, hogy nagy lesz a felelősség rajtam, mert egy bizonyos Fernando Alonso helyét kellett elfoglalnom, azonban amint beléptem a gyárba, realizálódott bennem, hogy ezekkel az emberekkel együtt valami különlegeset építhetek.”

„Azonnal jó kapcsolat volt köztem, és a csapat között, ami a pályán kiváló eredményeket jelentett. Tavaly élveztem a legjobban a versenyzést a Forma-1-ben.”

Sainz mesélt arról is, mikor döntötte el, hogy Forma-1-es pilóta akar lenni. „Kétévesen már volt egy elektromos kisautóm, amivel már fánkokat rajzoltam, és 5 évesen kezdtem el gokartozni.”

#305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz Fotó készítője: A.S.O.

„Apukám elvitt a 2005-ös Spanyol Nagydíjra, ekkor 9-10 lehettem, és ekkor döntöttem el, hogy nekem a célom az lesz, hogy eljussak a Forma-1-be, és én legyek a következő spanyol Forma-1-es pilóta a Pedro de la Rosa, és Fernando Alonso mögött.”

Szóba jött természetesen a rali, és Dakar is, azonban Sainz addig nem akar erre rendesen időt fordítani, amíg a Forma-1-ben van, és sajnálja, hogy mire lesz erre ideje, addigra lehet, hogy apja már 70 éves is lesz, azt azonban nem akarja, hogy annyi idősen is versenyezzen még.

Id. Carlos Sainz szerint ő már nem több, mint fiának egy különleges rajongója.

„Ha a ralit választotta volna, akkor természetesen még többet tudtam volna neki segíteni. Most is segítek neki, amikor tudok, de már ő is felnőtt, és én csak egy különleges szurkolója vagyok, akihez természetesen mindig fordulhat egy kis tanácsért.”