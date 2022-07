Sainz frusztrált, de „megbízik” a Ferrari stratégáiban

Carlos Sainz azért rajtolt a mezőny végéről a Francia Nagydíjon, mert új motort szereltek az autójába az ausztriai elfüstölését követően, és hiába tudta magát átvágni magát a mezőnyön, Charles Leclerc kiesése neki is nagyon rosszul jött, az alternatív stratégiája miatt.

Sainz ugyanis a kemény keveréken rajtolt, és már éppen learathatta volna a hosszabb első etapjának babérait, amikor a biztonsági autós fázis jelentette ingyen kerékcsere lehetőséget nem hagyhatta ki a Ferrari.

Sainznak így közel 40 kört kellett volna teljesíteni a közepeseken a hőségben, és hiába tudta megelőzni a harmadik helyért Sergio Perezt is, elfogadta végül, hogy túl kockázatos lett volna a csapata szerint kint maradni, hogy egy defekt elvegye a munkájuk gyümölcsét.

„Elképesztően nehéz volt megelőzni Checót, mert a Red Bullok őrületesen erősek voltak az egyenesekben, és nagyon sok helyen kellett próbálkoznom, mielőtt végre sikerült a manőver” – mondta Sainz többek között a Motorsport.com-nak arról, hogyan előzte meg Perezt a 15. kanyarban.

„Ezért is éreztem frusztrálónak azt, hogy meg sem próbáltunk elmenni a futam végéig, de a gumik már az utolsókat rúgták. Biztos vagyok benne, hogy miután megmutatják az adatokat nekem, én is látni fogom, hogy a gumik nem maradtak volna egyben a célig, és megbízok a csapat számokra alapozott stratégiájában. Tudom, hogy ők is a lehető legjobb eredmény elérésére törekedtek.”

„Persze, miután az utolsó helyről felértél a dobogóra a legutolsó dolog, amit a hátad közepére kívánsz, az egy kerékcsere, és én készen álltam volna arra, hogy kockáztassunk, de a csapat végül a biztonságosabb utat választotta, amit megértek.”