Sainz: „Frusztráló”, hogy akkor büntetnek, amikor „a legjobban érzem magam az autóban”

A silverstone-i futamgyőztes már a hétvége elején tudta, hogy legalább tíz rajthellyel hátrasorolják majd, de a Ferrari végül úgy döntött, jobb, ha a teljes erőforrást kicserélik, ami viszont a mezőny végére száműzte őt.

Ennek köszönhetően a spanyol feladata az időmérőn lényegében csak az volt, hogy eljusson a Q3-ba, ott pedig egy jó szélárnyékkal segítse csapattársa, Charles Leclerc sikerét. Ez végül működött is. A saját tempóját ennek ellenére egész hétvégén jónak érezte, és akár a pole-ért is küzdhetett volna érzése szerint.

„Kár, hogy ez egy olyan futamon történik, ahol valószínűleg az eddigi legjobban érzem magam az autóban, és igazán gyors voltam a tegnapi edzéseken. A mai Q2-es köröm például igazán erős volt. A csapatnak viszont örülök, jó, hogy Charles profitált a szélárnyékból és elhozta a pole-t. Most rajtam a sor, hogy holnap visszatérjek az elejébe.”

„Azért is frusztráló ez, mert a sebességem megvolt ahhoz, hogy az első helyért menjek. Végül persze a büntetés mellett döntöttünk, és remélhetőleg át tudom majd verekedni magam a mezőnyön.”

Sainz azt is kifejtette, hogy miért érzi a mostani hétvégét az eddigi legjobbnak idén. „Barcelona óta több apró dolgot is találtam, pedig akkor még nagyon mélyen voltam. Monaco, Baku, Kanada, itt a győzelemért mentem, Silverstone-ban győztem is, Ausztriában pedig Charles tempóját hoztam, ahogy itt is.”

„Gyorsnak éreztem magam, és ez is csak azt mutatja, hogy a munka kifizetődik.” Ami pedig a futamát illeti, szerinte sok fog múlni azon, miként befolyásolja majd autóját a szél, illetve a gumik állapota, miközben más autók mögött kell haladnia.

„Sok hátszél volt a két egyenesben, és a legtöbb előzés ott történik. Ez azt jelenti, hogy a DRS és a szélárnyék hatása minimális. Ezért nehéz előreverekedni magad. Emellett a gumik is könnyebben túlmelegedhetnek, ha másokat követsz, de én mindent bele fogok adni.”

„Ezt már láthattuk idén többször is. Például Charles-nál Kanadában, ahol szintén nem volt könnyű átjönni a mezőnyön, mert eljutsz arra a pontra, amikor már nagy tempókülönbség kell az előzéshez. Én viszont a legjobbamat igyekszem majd nyújtani.”

Ezen a pályán versenyez hétvégén az F1 mezőnye

Horner szerint a Ferrari nem a szélárnyék miatt nyerte az időmérőt