Sainz felfedte azt a sportolót, akitől zavarba jönne, ha találkoznának

A spanyol versenyző számára természetesen az autóvezetés és a Forma–1 az első, de szabadidejében gyakran adózik egyik kedvenc hobbijának, a golfozásnak. Ha pedig golfozás, akkor van egy név, amelyet nehéz lenne megkerülni.

Sainz is őt nézte fiatalabb korában, és sokat is tanult tőle. Hogy kiről van szó? Tiger Woodsról. Az F1 révén persze az utóbbi időben így is számos világsztárral vagy más sport nagyságaival találkozhatott, de tudja, hogy Woods mellett még ő is picit kellemetlenül érezné magát.

Még több F1 hír: Az Alfa Romeo egy komoly fejlesztéssel készül, hogy ledolgozza az évközben összeszedett hátrányát

A New York Timesnak egy interjúban el is mondta, miért van ez: „Egy bizonyos aura veszi őt körül, egyfajta karizma. Ő az a fickó, aki teljesen megváltoztatta a sportja történelmét. Én mindig is felnéztem azokra, akik képesek megváltoztatni a saját sportágukat, és Tiger pontosan ezt tette, és véleményem szerint ő volt a legnagyobb hatással a saját sportjára.”

„Még most is látni lehet, hogy valami történik körülötte, amikor végigsétál a golfpályán, és mindenki azt akarja, hogy nyerjen. A sok vita ellenére, melyen keresztülment, az emberek 99 százaléka még mindig látni akarja, ahogy győz. Mondj egy másik sportolót, akit ilyen aura vesz körül. Nincs más.”

„Számomra ez egyfajta esettanulmány is, mert nagyon érdekes látni, hogy valaki miként képes ennyire karizmatikus lenni, hogy mindenki a győzelmét akarja, miközben sok hibát is elkövetett. Igazán izgalmas karakternek találom, és remélem, egy nap majd lehetőségem lesz vele találkozni, mert ő egy nagyszerű hős.”

Hogy miként zajlana az a találkozó, Sainz még hozzátette: „Ő az egyetlen ember, akivel ha találkoznék, kissé zavarban lennék. Furcsa ezt mondani, mert találkoztam már Rafael Nadallal és Michael Schumacherrel is még régebben, de Tiger szerintem lenyűgözne engem.”

Hiába szereti azonban a golfozást, Sainz nem gondolja, hogy profin űzte volna a sportot, ha nem az autóversenyzést választja. „Megpróbáltam volna mást is, de szerintem nem sikerült volna, mert úgy hiszem, mindenki egy adott céllal születik.”

„Én a versenyzésre születtem, arra, hogy jó legyek benne, aztán ha mondjuk profi golfozó lettem volna, kétlem, hogy isten két nagyszerű tehetséggel áldott volna meg. Ő a versenyzéshez adott tehetséget, így ezt próbálom a lehető legjobban kihasználni. Egyelőre pedig nem is megy rosszul” – mondta az idén első pole-ját és futamgyőzelmét is megszerző pilóta.

Nem Nyck de Vries az egyetlen esélyes a Williamsnél, de a szuperlicencpontok itt is beleszólhatnak