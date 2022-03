Sainz: Fejlődünk, de azért még bőven van bennünk több is

A Ferrari spanyol pilótája, Carlos Sainz a harmadik helyről vághatott neki az 50 körös futamnak és ott is fejezte be, miután a rajtnál megelőzte őt a későbbi győztes Max Verstappen, de Sergio Perez balszerencséje miatt felállhatott a dobogóra.

Sainz rajtja nem sikerült túl jól, mivel csapattársa egy kissé beragadt és emiatt nem tudott rendesen kigyorsítani. A biztonsági autós időszak alatt pedig Sergio Perezzel került összetűzésben, ugyanis a Ferrari pilótája hamarabb ért a safety car-vonalhoz, de a mexikói fordult el előrébb.

Az újraindítás után aztán a Red Bull rászólt pilótájára, hogy engedje el a spanyolt, de Sainz így is sokat vesztett. A futam aztán elégedetten nyilatkozott, de kiemelte, hogy bőven van még hova fejlődnie neki is és a csapatnak is, hogy harcban legyenek a világbajnoki címért.

„Elég necces volt a biztonsági autó alatt, Checónak elég rosszul jött ki, de a szabály az szabály. Lehűltek az abroncsok a biztonsági autó alatt, így nagy volt a csata a Red Bull-lal. Jól éreztem magam ma az autóban, fejlődünk, de azért vannak még bőven bennünk több is. Vannak még tizedek, amiket megtalálhatunk” – mondta Sainz a futam után.