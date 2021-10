Sainz: ez volt életem egyik legélvezetesebb versenye

Szocsi után Isztambulban is a mezőny végéről rajtolt el az egyik Ferrari, miután Carlos Sainz is megkapta a maranellóiak új hibrid rendszerét, amely a Motorsport.com értesülései szerint 5-15 lóerővel növeli az erőforrásuk összteljesítményét.

Sainznak nem is okozott problémát a felzárkózás, annak ellenére, hogy ahhoz az esős pályán a DRS-t sem használhatta.

„Nagyon élveztem a futamot, karrierem talán egyik legjobbja volt” -értékelte a vasárnapi napját Sainz az F1 hivatalos oldalának. „Amikor olyan gyors vagy, mint én voltam ma, és vizes pályán tudsz előzni, az egyszerűen fantasztikus.”

„Nagyon keményem nyomhattam neki, nagy kár a kiállásért, anélkül talán az 5. hely környékén is végezhettünk volna, de ez van. Gratulálok a csapatnak is, mert ma nagyon jó volt vezetni az autót.”

„Minden egyes pozícióért a pályán kellett megküzdenem, a szerencse nem játszott ma semmilyen szerepet, rendesen oda kellett ma tennem magamat. Sebastiannal a csata kicsit trükkös volt, már elnézést kértem tőle, mert kicsit túlságosan is optimista voltam, de ezeket a Mercedes-motorok autókat sokkal nehezebb megelőzni, vagy megpróbálod a féktávon a manővert, vagy maradsz a helyeden. Nem akartam beragadni mögé, és szerencsére ezt sikerült is elkerülni.”

„Amikor a mezőny végéről rajtolsz, agresszívnek kell lenned, ha valamikor, hát ma a szokásosnál is nagyobb kockázatot kellett vállalnom, de ez jól működött. A 12-es kanyarban jól tudtam előzni, és az egész versenyen erős volt a tempóm.”

„Ma megmutattuk, hogy képesek lennénk az élen is harcolni, de örülök, hogy letudtuk a büntetést, és továbbléphetünk. Jók a kilátásaink, örülök, hogy a legtöbbet ki tudtuk hozni ebből a hétvégéből.”

