Sainz: „Ez egy rossz verseny volt” már az elejétől

A hetedik helyen záró spanyol keményen küzdött egészen az utolsó körig, de végül le kellett mondania az eggyel jobb pozícióról, miután Valtteri Bottas még el tudta őt kapni. Sainz összességében rossz futamnak titulálta az Amerikai Nagydíját.

Elmondása szerint már a rajtja sem úgy sikerült, ahogyan ő azt elképzelte. „Ez egy rossz verseny volt. Már a rajtnál minden bonyolultabbá vált. Amikor támadnom kellett volna a lágyakon, helyette védekeztem a McLarenekkel szemben, mert kipörögtek a kerekek. Talán túlságosan is jól akartam indulni, ez pedig sokba került.”

„Utána pedig volt némi félreértés velük. Az egyikőjüket elengedtem, miután a teljes első körben tartottam őket, de persze nem akartam mindkettőjüket magam elé engedni, ez pedig kicsikét összezavart” – mesélte az esetről Sainz.

„Ezt követően újra visszaelőztem őt, egész sokáig tartottam magam a lágyon, akárcsak a közepesen, szóval ilyen szempontból boldog voltam. Egy újabb rossz kerékcsere viszont nem tette lehetővé, hogy elévágjunk Ricciardónak, és onnantól kezdve végig mögötte voltam. Egy ideig tudtam nyomni, de aztán túlhevültek az abroncsok és ennyi volt.”

Sainz továbbra is tartja, hogy ausztrál ellenfele szándékosan ért hozzá az autójához. „Aki kívülre megy, annak van veszítenivalója, és most ez én voltam. Ő pedig szándékosan hozzáért az autómhoz, kitessékelt, ezt pedig gyakran látni manapság, néha még én is megteszem másokkal, szóval rendben van.”

„Megbeszéltük, hogy ez még nagyrészt megengedett, hiába van nagyon a legalitás határán, úgyhogy nem szólhatok semmit.” Sainznak valóban nincsen szerencséje a bokszkiállásokkal, mivel az utóbbi időben a Ferrari rendszeresen elront nála valamit, és ez most akár két helyezésébe is kerülhetett.

