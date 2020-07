Sainz extra szett gumikat kér a Forma-1-től, hogy esőben is tesztelhessenek

A Forma-1-ben az eső már nem olyan hatással van a mezőnyre, mint korábban. Ezek más technikák, más tulajdonságokkal, hiába akarnának a versenyzők odakint körözgetni, ez nem mindig lehetséges, amikor ennyire esik az eső.

Ezzel együtt a technikára is vigyázni kell, valamint a korlátozott számban elérhető gumikkal is taktikáznak, mint tette azt a Renault F1 Team is Magyar Nagydíj második szabadedzésén, amikor megspóroltak egy szett esőgumit szombatra.

„Ez nem arról szól, hogy a versenyzők vagy a csapatok nem akarnak kimenni a pályára. Én voltam az első, aki a rádión keresztül megkérte, hogy kimehessen. Minden ember, aki otthon van, és aki a bokszban lát bennünket, azt gondolja, hogy amiatt nem megyünk ki, mert a pálya nagyon vizes.”

„Ez azonban nem így van. Csak amiatt nem megyünk ki, mivel pénteken használjuk a szombati időmérős abroncsaikat. Tehát, ha szombaton esni fog, akkor ezeket a gumikat használjuk.” - mondta Carlos Sainz Jr. a média előtt, többek között a Sky jelenlétében.

„Az igazság az, hogy az FIA vagy a Pirelli, akinek felelőssége van, nem segítenek bennünket abban, hogy többet vezethessünk, szóval nézzük meg, hogy hogyan tudunk ezen változtatni. Adnak nekünk egy extra szett köztes gumit az időmérős abroncsokon kívül, és mint láttuk, megpróbáltuk használni őket.”

„Ugyanakkor nem adnak extra szett esőgumit, és nem ismerem ennek az okát. Három szettet adnak nekünk egész hétvégére, szóval csak megpróbálunk spórolni az időmérőre. Ha egy extra szettet sem adnak, akkor nem tudunk pályára gurulni a szabadedzésen.”

Sainz az FP1-gyel egyáltalán nem volt elégedett. „Azt mondanám, hogy nem ez volt a legígéretesebb edzésünk. Nagyon sokat küzdöttünk az egyensúllyal, határozottan kissé sokkoló volt látni, hogy ennyire küzdünk. Sok tennivalónk van holnapra, ha száraz lesz az idő. Sajnos az időjárás miatt nem tudtunk tesztelni, de meglátjuk, mit tehetünk.”

„Ha megnézzük azt, hogy a lágy gumikat használtuk, és láttuk, hogy néhány versenytárs közepes vagy kemény gumikon volt kint, és nem tudtunk gyorsabbak lenni, akkor az kissé aggasztó. Az autó rendben volt, de küszködtünk a tempóval. Az FP2-ben teszteltük volna ezt, de sajnos az esős idő közbeszólt.”

