Sainz és Ricciardo szenzációs csatája: ez FORMA-1! (videó)

Mióta a középmezőnyben lévők panaszkodtak amiatt, hogy nem sokat mutatják őket a közvetítések ideje alatt, ami nyilván a szponzoroknak sem ideális, akik hatalmas összegeket fizetnek a megjelenésért a csapatoknak.

Nemcsak emiatt akartak több időt a képernyőn a versenyzők, mivel sokszor látványosabb csatákat vívnak egymással, mint az élmezőny. A középmezőny valóban rendkívül sűrű, és ott is vannak kiváló pilóták.

Carlos Sainz Jr. kiemelkedett az idei évben, és ha drámai módon is, de végül megszerezte a 6. helyet, ami a McLaren szerint óriási eredmény. A spanyol az évadzáró Abu Dhabi Nagydíj utolsó körében előzött, és ez kellett ahhoz, hogy Pierre Gasly előtt fejezze be a szezont.

Sainz-nak többek között Daniel Ricciardo megelőzésére is szüksége volt, amit meg is tett. Először szabálytalanul maradt a Renault előtt, és okosan vissza is engedte maga elé a riválisát, így folytatódhatott a csata kettejük között.

Carlos a második előzésénél nagyon messziről vetődött be, ahogyan Ricciardo azt a Red Bullnál csinálta a korábbi években. Most a saját fegyverét használták fel ellene, és az működött is. Daniel később megpróbált visszavágni, de a spanyol ügyesen zárta a szöget, és el is ment a McLarennel.