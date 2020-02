Sainz és Norris a kulisszák mögött a McLaren bemutatója előtt: videó

A McLaren időközben pályára is gurult az új autójával Barcelonában, közvetlen a téli tesztek előtt, amik ezen és a következő héten kerülnek megrendezésre. A britek szempontjából is nagyon izgalmas lesz ez a pár nap, mivel 6 napjuk van arra, hogy felkészüljenek.

A csapat a tavalyi év sikerei ellenére úgy döntött, hogy egy új autót épít meg 2020-ra. A mérnökök egyszerűen több potenciált láttak ezekben a tervekben, és már az előző idény során tudatosult bennük, hogy nem vihetik tovább az MCL34 alapjait.

Carlos Sainz Jr. és Lando Norris remek párost alkotnak, akik a pályán kívül is jól szórakoznak. Az alább található videóban a kulisszák mögé vezetnek be bennünket, miközben ők is operatőrök. Mit nem adtunk volna egy ilyen privát videóért a bemutató előtt...