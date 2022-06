Sainz és a Ferrari sem érti: minket büntetett az FIA, másokat még csak nem is vizsgált Carlos Sainzot és a Ferrari csapatfőnökét, Mattia Binottót is frusztrálja, hogy az szerintük az FIA versenybíróinak ismét nem sikerült konzisztensen értelmezniük a saját szabályaikat, miután két Williams-pilóta is feltartotta őket a versenyen, és egyik esetet sem vizsgálták ki.