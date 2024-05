Sainz elmondta, mit vár következő csapatától

Sainz a legismertebb név a Forma-1-ben, akinek nincs még helye 2025-re, miután a Ferrari úgy döntött, a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont igazolja le Charles Leclerc mellé. A spanyolt Hamilton helyére is esélyesnek tartják a Mercedesnél, ahol rövid távon számolnának vele, de a Red Bull is érdeklődik iránta.

A Sauber közben nyilvánosan kijelentette, hogy Sainz az első számú célpontjuk Nico Hülkenberg mellé a 2026-tól az Audi gyári csapataként szereplő hinwili gárdánál. Sainz azonban Miamiban közölte, nem jutott közelebb a döntéshez, ami attól is függhet, hogy más csapatok mit lépnek a pilótapiacon.

„Ahogy korábban mondtam, vannak dolgok, amik nem teljesen tőlem függnek és várnom kell, hogy befejeződjenek. Addig is nem fogunk megállni, továbbra is tárgyalunk egyesekkel és felhozzuk, amit fel tudunk hozni. Ezek között van a várakozás is, mert sok területen sokaknak el kell döntenie, mit akar, hogy ennek vége legyen.”

Sainz kiemelte, annak a garanciája, hogy megfelelő „középtávú” vállalkozásba kezdjen egy biztos környezetben az egyik legfontosabb tényező számára: „Ahogy minden más cégnél minden alkalmazott, én is teljes támogatást várok el a cégtől.”

„A lehető legjobbat kell kihoznom magamból. Egy jó középtávú projekt, ahol csak a mai dolgokkal kell foglalkoznom, valamint a középtávú jövőmre. Jó emberek kellene körém és azt hiszem, minden korábban említett csapat jó opció ebből a szempontból, ezért egyelőre minden opciót nyitva tartok.”