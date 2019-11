Sainz élete vezetésével lett harmadik

Carlos Sainz futott kör nélkül zárta technikai meghibásodás miatt az interlagosi időmérőt, és a mezőny utolsó helyéről rajtolt vasárnap. A spanyolt azonban remek taktikával, és versenyzéssel végül negyedik helyen intették le, de Lewis Hamilton büntetése ellenére a dobogós ünneplésről lemaradt, de a harmadik helyet végül megszerezte, ez pályafutása első dobogós helyezése.

A spanyol a Ferrarik, valamint Valtteri Bottas kiesésével, valamint Hamilton és Albon ütközésének köszönhetően ismét letette a névjegyét, ám ezúttal így sem ő lett a középmezőny legjobbja, hiszen Pierre Gasly még nála is komolyabb futamot teljesített, a Toro Rosso francia pilótája második lett a győztes Max Verstappen mögött.

"Ez volt életem versenyzése, mert ez egy normális verseny volt. Száraz volt, az emberek egy vagy két cserén voltak, és mi az egy mellett döntöttünk. Meg kellett tegyek néhány manővert az első körökben, és ezt sikerrel meg is tettem. A Perez elleni előzésem nagyon, nagyon jó volt, és onnantól már simán ment a gumihasználat is, jól menedzseltem a lágyat. Majd a közepest is, és megelőzte Strollt, Landót, még többeket, és hirtelen már a nyolcadik voltam. Egy kicsit kockáztattunk a stratégiával, és kifizetődött. A két biztonsági autó és az újraindítás a legnehezebb újraindítás volt életemben" - mondta Sainz, pedig ez a pálya nem igazán feküdt a McLarennek.

"Érdekes hétvége volt, furcsább, mint Ausztria. Pénteken még a középmezőny egyik leglassabbja voltam, és aztán volt néhány változtatásunk, és ez beválhatott volna az időmérőn. Viszont így ez egy unalmas verseny lett, de a tempó jó volt. Szupergyorsak voltunk és jól menedzseltük a dolgokat is" - tette hozzá Sainz.

2019 pedig a McLarennek, de Sainznak is nagy fejlődést hozott, a spanyol folyamatosan bizonyítja tehetségét. "Még az ilyen szombatok után is sikerült néha villantani valamit, de jobban örülnék, ha lennének normális futamaim, de egy évben egy ilyen jó móka, vagy amilyen Ausztria is volt" - emlékezett vissza a legemlékezetesebb futamokra Sainz, aki elismeri, hogy a hajrában már nagyon nehéz volt visszatartani a remek formában lévő Alfa Romeókat.

"Nem is tudom, hogy sikerült, tényleg nem. A végén szó szerint nem volt tapadásom, folyamatosan kipörögtek a kerekek, mert nem tudtam rendesen energiát vinni az abroncsokba. Az 1-es kanyarba érve leblokkoltak a kerekek, nem volt tapadás, de valahogy sikerült megtartani a jó vonalat. Talán a ralitehetség jött ki, és segített kezelni az autót. Aztán csak védekeztem, védekeztem" - mondta a spanyol.