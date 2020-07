Sainz elégedett a jövőjével, és azzal, hogy a Ferrarihoz tart

A 2021-es rajtrács messze nem teljes, bár a Williams hamar lezárta a kérdést, amikor a Magyar Nagydíjon bejelentették George Russell és Nicolas Latifi maradását. Sebastian Vettel pedig az Aston Martinhoz tarthat.

A McLaren párosa biztonságban érezheti magát, mert Sainz-nak és Norrisnak is van szerződése a következő évre, csak épp külön folytatják. Vajon ennek tudatában mennyivel nyugodtabban végezhetik a munkájukat?

„Nehéz megválaszolni a kérdést, mert ez az első olyan évem, amikor már annak az elején tudom, hogy mi a helyzet a következő évet illetően. Soha nem voltam egy bizonytalan időszakban sem, hogy mi fog történni a következő évben.” - mondta Lando Norris.

„Szóval a dolgok ezen részéről nehéz beszélnem, de mindig is bíztam a McLarenben, és abban, hogy meg tudom mutatni, mire is vagyok képes, és kiérdemlem a bizalmukat. Azt hiszem, mindkettőt megosztjuk egymással.”

Carlos Sainz Jr., McLaren and Lando Norris, McLaren in the press conference

Fotó készítője: FIA Pool