Sainz egyedül használhatja a McLaren edzőtermét, és a mérnöke házhoz mehet

Carlos Sainz Jr. egy nagyon izgalmas időszak előtt áll, és nemcsak a várható rendkívül sűrű versenynaptár miatt. 2021-től ugyanis a Ferrari versenyzője lesz a monacói Charles Leclerc csapattársaként. A McLaren pilótája azt azonban tagadta, hogy másodszámúnak írt volna alá.

Sainz megkérte a McLarent, hogy továbbra is vonják be a fejlesztésekbe, mert segíteni akar a briteknek az újabb dobogós helyezések megszerzésében, valamint úgy érzi, hogy a tudásával abban is segíthet, hogy a csapata versenyképesebb legyen 2021-ben, amikor ő már az ősi riválisnál lesz.

Carlos a MARCA hasábjain elárulta, hogy időközben visszatért az Egyesült Királyságba, de egyelőre, mindez, ha furcsán is hangzik, kerülnie kell a munkatársait. A komoly vírushelyzet miatt kell ezt megtennie, és Anglia egy igen fertőzött területté vált.

„Már visszatértem Londonba. Az út kissé furcsa volt. A repülőtérre érkezvén csak néhány járat volt kiírva. Minden nagyon furcsának tűnt. Spanyolországban kicsit jobb a helyzet, mint az Egyesült Királyságban.”

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Az életem nem fog különösebben különbözni attól, mint ahogyan Madridban éltem. Egyszerűen több lehetőségem lesz a mérnökeimmel és a szimulátorral dolgozni. Megpróbálok a lehető legkevesebbet belépni a gyárba, mert arra kértek, hogy tartsam magam távol a nyilvános helyektől, és otthoni életet éljek.”

„Kölcsönadják nekem az ottani tornatermet, hogy azt egyedül használhassam. Ez lehetővé teszi számomra, hogy megfelelő formában legyek. A találkozók pedig telematikusak lesznek, vagy a mérnök eljön hozzám a házamhoz.”

Sainz közben fél szemmel a Ferrarira is koncentrálhat, ahol szép lassan megkezdhetik a helye előkészítését Sebastian Vettel távozásával. A következő hónapokban azonban még riválisok lesznek, bár a McLaren várhatóan továbbra is a középmezőnyben fog szerepelni.

