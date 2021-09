Sainz bevallotta, hogy elvesztette az önbizalmát a „furcsa” baleset után

A második szabadedzésen Sainz elvesztette uralmát az Ascari közepén, és frontálisan csapódott az egy rétegű gumifalba, ami letörte a Ferrari orrkúpját és megrongálta az első felfüggesztését is. A spanyol a múlt héten is súlyos balesetet szenvedett az FP3 -ban, Zandvoortban, és mint akkor, most is sikerült az autót időben megjavítani a sprintkvalifikációra.

Sainz a hetedik helyen végzett a sprintkvalifikáción, közvetlenül csapattársa, Charles Leclerc mögött.

„Elég erős ütés volt, ezért féltem, hogy az alváz megsérül, mert a baleset nagyon nagynak tűnt” - mondta. „Amint a felvételeken is látszott, sok volt a G-erő is.”

A Ferrari spanyol pilótája kifejezte háláját szerelőinek is, akik sorozatban másodszor mentették meg a hétvégéjét.

„A szerelők megint hihetetlen munkát végeztek, kicserélték mind az első felfüggesztést, mind a fékeket, mindent rendbe raktak és ezáltal vissza tudtam ülni az autóba.”

„Őszintén szólva, az önbizalmam nem volt túl magas a baleset után, olyan furcsa módon és olyan váratlan módon vesztettem el az autó irányítását, pont amikor nem is nyomtam, így a magabiztosságom meglehetősen nagyot esett vissza.”

„Ezt követően azonban a sprintkvalifikáción időt szántam arra is, hogy újra felépítsem az önbizalmamat apránként, hogy nyugodtan tudjam végezni a dolgomat, ezáltal egy kicsit motiváltabban tudok neki menni a versenynek.”

A Motorsport.com kérdésére, hogy a csapat tudott-e bármilyen választ adni arra, hogy miért veszítette el az irányítást, Sainz kihangsúlyozta, hogy ez továbbra is rejtély maradt.

„Nagyon nehéz észrevenni valamit az adatokon és őszintén megmagyarázni magamnak" - mondta. „Azon furcsa dolgok közé tartozik, amelyekre valószínűleg egész életemben visszanézek, és azon gondolkodom majd, hogy mi történt akkor?”

„Furcsa dolog, nem először fordul elő velem ezzel az autóval, párszor már elvesztettem a hátulját. Tehát valószínűleg valami történik, amit nem érzek magaménak."

„De én továbbra is keményen nyomom, még mindig gyors vagyok, és igen, a sprintkvalifikáció határozottan segített abban, hogy újjáépítsem egy kicsit a magabiztosságomat és hogy megpróbáljam megérteni mi történt.”

„De a 8-as kanyarban, a 9-es kanyarban, a 10-es kanyarban nagyon gyenge voltam a sprintkvalifikáción, és éreztem, hogy még nincs teljesen uralmam alatt az autó.”

Sainz elismerte, hogy olyan helyen csúszott ki, ahol általában nem szoktak ilyennel számolni.

„Soha nem történt még velem ott semmi, sohasem csúsztam még ott ki, de nem is történt még ott velem semmi furcsaság. Őszintén szólva egész hétvégén küszködtem abban a kanyarban, de sohasem gondolsz arra, hogy eldobhatod ott, mint ahogy én tettem.”

„Tehát valamit meg kell érteni, valamit különösen nekem kell megértenem, és arra kell törekednem, hogy jobban tudjam kezelni az autó hátulját a kanyarok közepén, mert mint mondtam, nem először furdolt elő.”

Sainz reméli, hogy megtalálja a módját a probléma megoldásának: „Nagyon finoman kell bánni vele, a kanyarok közepén egy picit lazább a hátulja. Nagyjából mindig ez történt az elmúlt néhány alkalommal, úgyhogy meg kell értenem mi történik, talán valamit változtatnom kell a beállításokon, hogy megvédjem magam ettől.”

„Keményen nyomom, mert magaménak érzem az autót az egyenesekben, a kanyar közepe meglepett és ezt meg kell vizsgálnom” – zárta Sainz.