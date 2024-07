Sainz: „Beszéltem Binottóval, de…”

Röviddel azok után, hogy megerősítést nyert, Binotto az Audi istállójánál tér vissza a Forma–1 körforgásába, meg is indultak a Sainzcal kapcsolatos spekulációk. Ez annak fényében persze nem meglepő, hogy a spanyol régóta az Audi első számú jelöltje volt az egyik ülésre, megegyezés azonban nem történt a felek között.

Sainz továbbra is mérlegeli a lehetőségeit a következő szezonokra, és többször is elmondta, hogy nem fogja elsietni a döntést. Binotto megérkezése ugyanakkor változtathat a helyzeten. Ő volt ugyanis az, aki 2021-ben Maranellóba hozta Sainzot, kettejük kapcsolata pedig mindig is jó volt, nagyon tisztelik egymást.

Ezt ki is hangsúlyozta a háromszoros győztes, ahogyan viszont azt is, hogy Binotto visszatérése nem olyasmi, ami befolyásolná a jövőjével kapcsolatos döntését. „Úgy vélem, Mattia megérkezése bármely csapat számára hozzáadott értéket jelentene. Rengeteg tapasztalata van arról, hogyan kell felépíteni egy élcsapatot, ahogyan történt az a Ferrarinál is.”

„A Maranellóban szerzett tapasztalata rendkívül hasznos lesz az Audi számára. Biztosan sokat tud majd hozzátenni a projekthez, és ezért is akarták őt leigazolni. Minden azonban nem fogja túlságosan befolyásolni a jövőmet” – próbált tisztázni Sainz, aki azt is megerősítette, hogy beszélt Binottóval és gratulált neki a kinevezéshez.

„Természetesen beszéltünk. Gratuláltam neki, mert úgy vélem, ideális pozícióba került. Ami pedig a jövőmet illeti, még minden megbeszélés alatt áll. Folyamatosan vizsgálgatom a különböző lehetőségeket, mert szinte hetente vannak változások a csapatoknál. A csapattagok piaca legalább annyira fontos, mint a versenyzőké, én pedig igyekszem a lehető legtöbb időt hagyni magamnak.”

Az egyik Sainz által említett fontos változás az Alpine-nál lehet, akik most azt fontolgatják, hogy a gyári motorprogramjukat feladva inkább Mercedes-erőforrásokra váltanának, akár már 2025-től. Emellett Belgiumban már annak is híre ment, hogy ismét új csapatfőnöke lehet a franciáknak.