Sainz bejelentése után így fest most a 2025-ös mezőny

Amikor Lewis Hamilton február 1-jén robbantotta a bombát a ferraris átigazolás hírével, talán nem sejtettük, hogy Sainznak ilyen sok időbe telik majd, mire megtalálja új otthonát. Már csak azért sem, mert a hírek szerint igen korán ott volt az asztalán az Audi jövedelmező, hosszú távra szóló ajánlata.

Ő viszont gondolkodóba esett, és végül hosszas tanakodás után arra jutott, hogy a Williams kínálja neki a legjobb jövőképet, legalábbis a következő egy-két szezonra. Ezzel tehát újabb istálló jövő évi párosa vált hivatalossá, de bőven akadnak még kérdőjelek és bizonytalan tényezők.

Ha csak a tényeket nézzük, akkor jelenleg tízből hat csapat párosa már biztosított 2025-re: a Red Bull, a Ferrari, az Aston Martin, a McLaren, a Williams és a Haas már rendelkezik két versenyzővel, miközben a Mercedesnél, az Alpine-nál, az RB-nél és a Saubernél eddig csak egy nevet tudunk biztosra.

A dolgok tehát sokat tisztultak az utóbbi időszakban, de van egy kakukktojás, aki még sok mindent boríthat, főleg a Red Bull háza táján: természetesen Sergio Perezről van szó, akinek hiába van szerződése a következő idényre, nemsokára talán eldől, hogy ki fogja-e azt tölteni vagy sem.

Amennyiben nem, akkor Daniel Ricciardo, Liam Lawson vagy akár Juki Cunoda is beülhet a helyére már akár a soron következő hétvégétől. Az Alpine-nál eközben Pierre Gasly helye biztos, a másik ülésre azonban többen is ácsingóznak. Sainz volt ugye a legnagyobb név a franciák listáján, de most eldőlt, hogy ő nem megy hozzájuk.

Ez a döntés elsősorban Jack Doohan, Mick Schumacher vagy akár Valtteri Bottas helyzetét erősíti, de nem szabad kizárni Csou Kuan-jüt sem az egyenletből. Ami a Saubert illeti, náluk is Sainz volt a lista élén, így most ők is kénytelenek más nevek után nézni.

Az már biztos, hogy egy másik kiszemeltjük, Esteban Ocon nem megy hozzájuk, hiszen ő a Haast választotta, így náluk is maradt a két jelenlegi pilóta, miközben állítólag Schumachernek ott is lehet esélye, ahogyan korábban Lawson neve is felmerült, amennyiben ő nem kap lehetőséget a Red Bull valamelyik csapatánál 2025-ben.

Ami pedig a Mercedest illeti, logikusan már tényleg Andrea Kimi Antonellinek vannak a legjobb esélyei arra, hogy jövőre debütáljon a szériában, hacsak Toto Wolff nem húz valami váratlant. Cunoda márkatársának kiléte pedig tulajdonképpen attól függ, mi lesz Perezzel és hogyan döntenek Helmut Markóék.

Papíron tehát már csak négy hely kiadó 2025-re, de ettől függetlenül is lehetnek még komolyabb változások és érdekes fordulatok. Azzal viszont, hogy Sainz végre meghozta döntését, a nyári szünetben talán felgyorsul a pilótapiac alakulása, és úgy térhetünk majd vissza Zandvoortba, hogy szinte már biztosan tudni fogjuk, kik alkotják az F1 2025-ös mezőnyét.