Sainz bajnok akar lenni, és visszajuttatni a csúcsra a McLarent, más nem számít

A csapatok egyre-másra mutatják be új autóikat, a 2020-as szezon pedig a jövő heti barcelonai teszttel kezdetét is veszi. Az idei F1-es évad már 22 futamból áll, legalábbis elméletileg, ugyanis a koronavírus fenyegetettség miatt egyelőre még minden képlékeny.

A jelek szerint a csapatokra már a szezon elején szünet várhat, a Kínai Nagydíj elhalasztásával már most egyhónapos lyuk keletkezett a naptáron, ha a vietnámi versenyt sem tudják megrendezni a koronavírus fenyegetése miatt, akkor akár hathetes pihenő is keletkezhet rögtön a szezon elején.

"Nem hiszem, hogy a maszk megoldást nyújt minden helyzetre. Fontos, hogy mindig tartsuk jól informálva magunkat a világ dolgait illetően. De ez olyasmi, amit nem tudok kontrollálni, ezért egyelőre csak figyelünk" - mondta a koronavírus Forma-1-et is érintő szerepéről Carlos Sainz Jr.

A hírek szerint, ha a nagyobb szünetet nem sikerül versennyel feltölteni, a mezőny egy újabb tesztet is tarthat. "Én mindig kész vagyok egy kis tesztre, mert talán az a terület az, ahol a legtöbbet tanulhatsz. De én ezeket a pletykákat nem hallottam, nem is tudok reagálni rájuk. Egyelőre annyi biztos, hogy Kína miatt lesz két-három hét, de ha nem is lesz teszt, én akkor is készülni fogok" - mondta Sainz.

Idén a szabályok nem változnak jelentősen, sőt, a csapatok tavaly még arról is határoztak, hogy nem a Pirelli idei évre fejlesztett abroncsait használják, hanem a tavalyiakkal folytatják idén is a munkát.

"Ez egy olyan változtatás, amelynek elmaradásának örülünk, mert minden évben nagyon nagy erőfeszítés, hogy megértsük a gumikat, és megérteni a működésüket, és a beállításokat. És az aero részén is sok tanulnivalót jelent. Szóval eggyel kevesebb variálás, ami miatt aggódni kellene. Most nagyjából tudjuk, hogy működnek a gumik" - mondta a spanyol.

"A szezon végére azt is megértettük, hogy a Pirelli gumijainak maximalizálása az egyik feladat. Ezen a téren nem voltunk elégedettek a szezon végén az autó működése kapcsán, ezen a területen feltétlenül fejlődnünk kell. Még mindig van kihívás, de azt legalább tudjuk, hogy a gumik ugyanazok" - mondta Sainz, akit arról is kérdeztek, el tudja-e képzelni magát másik sorozatban.

"Ez nagyon nehéz, mert nagyon elkötelezett vagyok a Forma-1 iránt. Túl sok időt töltök azzal, hogy hogyan lehetne jobb a McLaren, és a csapat hogyan mehetne folyamatosan előre. Nagyon kevés hely van az elmémben, hogy máson törjem a fejem. Nagyon komolyak az F1-es ambícióim, hogy bajnok legyek, hogy a McLaren újra a csúcsra kerüljön, más már nem fér bele" - mondta Sainz.

"Ez persze nem azt jelenti, hogy mondjuk a télen ne férne bele, hogy egy kicsit raliautót vezessek, vagy kipróbáljak valami újdonságot, ami akár még az F1-es autóban is a segítségemre lehet. De az elmém nagyon, nagyon erre a projektre van fókuszálva, és minden, ami ezen kívül van, annak egyelőre várnia kell" - mondta a McLaren versenyzője.

A képek után videón is megnézhetjük a McLaren-Renault 2020-as autóját. Az MCL35 is bemutatkozhatott, amit Carlos Sainz Jr., és Lando Norris fog vezetni. Kezdődhet a nagy téli teszt!