Sainz az F1-re készülve bevezet a hamburgerek világába

Carlos Sainz Jr. jó formában van, és ezt jól mutatja a tabella is. A McLaren spanyol versenyzője hetedik az egyéni vb-tabellán, mindössze öt ponttal lemaradva a Red Bullt vezető Pierre Gasly mögött. A nyári szünet előtt Sainz Hockenheimben és a Hungaroringen is ötödik lett, és 10-10 pontot gyűjtött.

A spanyol szerint a sikerek a felkészülésnek köszönhető, amiről a Formula1.com-on írt részletesebben. A 24 éves madridi pilóta nem hétköznapi módon készült fel a németországi és a magyarországi hétvégékre, ám az eredmények őt igazolják. "Mielőtt Németországba repültem, meglátogattam a barátaimat a roehamptoni egyetemen, amely nagyszerűen felszerelt. Van egy hőkamrájuk, amelynek segítségével az olyan melegebb versenyekre készülök, mint amilyen Szingapúr."

A hőkamra segítségével a spanyol versenyző azonban nem csak fizikai, hanem mentális felkészülést is végez. "Bokszolok és kerekezek a kamrában, de az elmémet is edzem. Egy sor fárasztó feladat után leülök a padlóra, és fejben lejátszok egy kört" - írja Sainz, aki arról is mesél, hogy a pályán kívül is keresi a versenyt, hogy élesítse a harci szellemét.

Még több F1 hír: Így megy körbe Sainz fejben egy F1-es pályán: videó

Például egy hamburgerversenyen, amelyet a McLaren versenyzője az edzőjével, Rupertttel szervezett az otthonába. Ez azonban nem a megszokott formában zajlott, legalábbis nem a mennyiség, hanem a minőség volt a fontos, vagyis valójában a hamburgerek, és nem az emberek versengtek egymással.

"Lawrence, aki segített ennek a cikknek a megírásában, is ott volt. Volt pár vendég, akikkel kóstoltunk és értékeltünk. Az én hamburgerem neve az volt, hogy The Weycrumble Truffle, és nyertem vele. Ez volt életem második hamburgere, és én nyertem" - írja örömmel Sainz.

"Szerintem azért, mert az életem során megkóstoltam már a világ össze hamburgerét. Tudtam, mit akarok csinálni" - mondta magabiztosan a spanyol. "Most mondhatom, hogy egy hamburgerbajok vagyok, és köszönöm mindenkinek, aki segített ebben a sikerben. Jobb és jobb vagyok."

A Magyar Nagydíj ideje alatt is felkerült néhány érdekes frissítés az autókra, többek között a Ferrari is, mely egy újfajta „bumerángos” megoldással állt elő az SF90-en.