Sainz az F1-es bajnoki címe előtt nem akar más kategóriákban versenyezni

A McLaren versenyzője még mindig csak 25 esztendős, aki a Red Bull által mutatkozhatott be a Forma-1-ben. A „bikák” nélkül nehezen juthatott volna az F1-ig, és noha jó teljesítményt nyújtott a Toro Rossónál, Max Verstappen meggyőzőbb volt, így a hollandot emelték át a világbajnok csapathoz.

Carlos Sainz Jr. nem esett kétségbe, és feljebb kapcsolt, majd a Renault-hoz került kölcsönbe, onnan pedig a McLarenhez. Wokingban egy 2 éves szerződés várta, és 2019-ben szinte hibátlanul ment, nagyban hozzájárulva ahhoz, hogy a csapat megszerezze a konstruktőri 4. helyet.

Carlos időközben lehetőséget kapott a Ferraritól, amire nem tudott nemet mondani. 2021-től pedig már Charles Leclerc csapattársa lesz. Azt azonban kizárta, hogy más futamokon is rajthoz álljon a Forma-1-en kívül. Erről a hivatalos YouTube csatornáján keresztül beszélt.

„Más kategóriákban is versenyezni? Nem, még soha nem gondoltam arra, hogy az F1-en kívül is versenyezzek. Bajnok akarok lenni, és csak azután fogok ezen elgondolkozni. Általánosságban elmondható, hogy élvezem a MotoGP versenyeit, a ralizást, és a hosszú távú versenyek világát, mint például Le Mans.”

„Dakar rali közösen az édesapámmal? Nem hiszem, hogy ez lehetséges lenne. Ez már csak amiatt sem lehetséges, mert mire odaérnék, hogy máshol is versenyeznék, az édesapám már több mint 70 éves lesz. Akkor már senki sem akarna kísérőversenyző lenni. Minden lehetséges, de ez erősen valószínűtlen.”

Carlos Sainz, McLaren talks to the press Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Sainz számára is vannak bálványok, akikre mindig is felnézett a Forma-1-ben: „Fernando Alonsón nőttem fel, de Ayrton Sennáról és Gilles Villeneuve-ről is néztem videókat. Nagyszerű és igazán látványos versenyzők voltak.”

„Természetesen Schumachert is csodálattal figyeltem, és jelenleg minden bizonnyal itt van Lewis Hamilton is. Sokan vannak, de a leginkább az édesapámat csodálom.” - idézte a La Gazzetta dello Sport a spanyolt, aki ugyan szeret szimulátorozni, annyira nem merül el benne, mint a társai közül páran.

„Szeretem, de nem úgy alkalmazom mindezt, mint a többi kollégám, például Lando Norris és Max Verstappen. Nekem is van egy szimulátorom, amivel edzhetek, és élvezem, amikor használom, de a kültéri sportokat jobban szeretem. A karantén mellett a virtuális versenyeken azonban fejlődtem.”