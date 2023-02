Sainz az élen a második tesztnap délelőttjén, Sargeant és Alonso követi!

Pénteken már a második tesztnapnak kezdett neki a mezőny Bahreinben, helyi idő szerint 10, magyar idő szerint 8 órától. Az aero-rácsok már az első körökre felkerültek a legtöbb kocsira, többek között Norris is jókora rake-et „cipelt” az autóján.

Bár technikai meghibásodást ezúttal nem, viszont pályelhagyásokat ezúttal is láthattunk az első percekben, Hamiltonon és Magnussenen is az 1-es kanyar fogott ki, Sargeant pedig több helyen is küzdött a Williamsszel.

Az első órában Hamilton volt a legszorgalmasabb, míg Perez meglehetősen korán bejött a bokszba, és sokat dolgoztak a szerelők az RB19-en. Sainz is elfékezte magát az 1-es kanyarban, miközben Magnussen állt az élre.

Az első óra végéhez érve Sainz állt az élre, mögötte Perez következett, Norris pedig mindössze ekkor futotta meg az első mért körét. Alonsón is kifogott az 1-es kanyar, miután nagyon pattogva érkezett meg a féktávra az Aston Martin.

Alonso és Hamilton közös pillanatokat élt át: előbb a spanyol tartotta fel kicsit a britet, majd a Mercedesről leszakadó törmeléken hajtott át a kétszeres világbajnok, és mindketten bejöttek a bokszba.

Sargeant szorgosan rótta a köröket, viszont újabb elfékezést láthattunk tőle. A második órához közeledve Csou jött fel Sainz mögé a második helyre, de közel 7 tizedmásodperc volt a hátránya a Ferrari pilótája mögött.

Cunoda megdolgozott a pénzéért, a délelőtti etap feléhez érve már 53 körnél járt. Alonso feljött a harmadik helyre, majd Sargeant közvetlenül a spanyol mögé, a negyedik pozícióba ugrott a Williamsszel.

Hamilton egy, a garázsban tett kitérő után tért vissza a pályára, Perez pedig egy versenyszimuláció után jött vissza a bokszba. A délelőtti etap végéhez közeledve Sainz továbbra is vezetett, mögé Sargeant jött fel, majd Alonso, Csou és Magnussen következett.

Az utolsó percek már nem hoztak sok akciót: előbb a sárga zászlót, majd a VSC-t és a piros zászlót tesztelték, ezután egy rajtgyakorlatot tartottak. A teszt magyar idő szerint 13:15-től fog folytatódni, kövessétek élő közvetítésünket, hogy ne maradjatok le semmiről!

Versenyző Autó Köridő Hátrány Körök 1 Carlos Sainz Ferrari SF-23 1'32.486 70 2 Logan Sargeant Williams FW45 1'32.549 0.063 74 3 Fernando Alonso Aston Martin AMR23 1'32.969 0.483 64 4 Csou Kuan-jü Alfa Romeo C43 1'33.170 0.684 43 5 Kevin Magnussen Haas VF-23 1'33.442 0.956 67 6 Esteban Ocon Alpine A523 1'33.490 1.004 49 7 Sergio Perez Red Bull RB19 1'33.751 1.265 76 8 Lewis Hamilton Mercedes F1 W14 E Performance 1'33.954 1.468 72 9 Lando Norris McLaren MCL60 1'35.522 3.036 65 10 Cunoda Júki AlphaTauri AT04 1'35.708 3.222 85