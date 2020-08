Sainz: Albon megúszta, de a Racing Pointok elérhetetlenek voltak

A McLarenek nem fedték fel a valódi kvalifikációs tempójukat a Q2-ig, de a wokingiak ismét mind a két autójukkal be tudtak jutni a Q3-ba. Carlos Sainz végül meg tudta verni csapattársát, Lando Norrist, mindössze 40 ezreddel.

„Az időmérő jól sikerült, különösen az időmérő elején nagyon jól éreztem magamat az autóban, kár azonban azért, hogy a Q3-ra nem tudtunk akkorát előrelépni, mint a többiek, akik sokat gyorsultak” – nyilatkozott Sainz a Movistarnak az időmérő után.

„Nem találtunk semmi extrát, sem az autóban, sem a pályán. De így is a 7. helyről tudunk rajtolni, abban a pozícióban vagyunk, amit szerintem meg is érdemlünk. Talán az egyetlen pilóta, aki megúszta, az Albon, egy jobb 3. szektorral talán megelőztem volna, de a Racing Pointok túlságosan is gyorsak voltak.”

Mivel a 6. Albon, és a 10. Gasly között csak 1 tized volt, Sainznak valós esélye lehetett volna arra, hogy elkapja a még mindig szenvedő thai Red Bullost.

Carlos Sainz hétvégéje még egy karosszériacserével indult, ugyanis a spanyolnak már a második silverstone-i futamon is hűtési problémái voltak, de Vettellel és a Ferrarival ellentétben a McLarennél ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Sainz tempója ismét pariban volt Norriséval.

„Kicsit a szerencsére is támaszkodnod kellett, mert ezekkel az autóval egy rosszabb széllökés után akár egy tizedet is veszíteni tudsz egy kanyarban. A harmadik szektor nem volt annyira jó, de az elsőben és a másodikban nagyon jó volt az autó.”

„Nehéz lesz a verseny stratégiai szempontból, láthatjátok, hogy mennyire meleg van, és mindenki szenved. Ez lesz a sport történelmének egyik legnehezebb futama, mert ennyire gyorsak ezek az autók, és amiért ennyire meleg van itt. Nem csak a stratégák, de a pilóták is szenvedni fognak holnap reggel.”

