Sainz: akkor senkit nem érdekelt ez a sztori

Bár Carlos Sainz még mindig csak 26 éves, a Ferrari már a negyedik csapata a Forma-1-ben, így több alakulat kultúráját is megtapasztalhatta már a hétéves karrierje alatt. 2015-ben Max Verstappennel együtt mutatkozott be a Toro Rossónál, majd utána a Renault gyári csapatánál és a McLarennél is versenyzett, mielőtt idén a Ferrarihoz szerződött volna.

Sainz karrierjének talán „legszürkébb” szezonja 2018 volt, amikor hiába szerzett csak 16-tal kevesebb pontot Nico Hülkenbergnél, a Renault mégis mindössze 1 szezon után búcsút intett tőle. A BBC-nek adott interjújában elmondta, hogy ő nyitott lett volna a hosszabbításra, de a Renault légköre végül kikezdte.

„Hamar lábra keltek a pletykák Ricciardo vagy Ocon érkezéséről, és nem voltam jó helyen. Nem éreztem úgy, hogy különösen kedveltek volna, vagy meg akartak volna tartani” – mondta Sainz. „Hozzá kellett szoknom egy új csapathoz, miután 3 éven keresztül a Toro Rossónál versenyeztem, de akkor senki nem beszélt ennek a nehézségeiről.”

„Kicsit olyan, mintha ez lenne most a nagy újdonság, valószínűleg azért, mert idén 5 pilóta is csapatot váltott.”

Sainz karrierje ezt követően a McLarennél indult el felfelé, a spanyol pedig úgy érzi, hogy nem véletlenül.

„Az egyik dolog, amire rájöttem a McLarennél, hogy mekkora különbséget jelent az sportolóként, hogy olyan környezetben, egy olyan csapatnál teljesíthetsz, amely megbecsül téged, ahol fontosnak tartanak, ahol tökéletes atmoszférát teremtenek ahhoz, hogy a legmagasabb szinten tudj teljesíteni.”

„2019-ben, amikor senki nem beszélt a csapatváltás nehézségeiről, én csak feltettem a kezemet, és azt mondtam, hogy srácok, időbe telik, mire a legjobbamat tudom majd nyújtani, de akkor senkit nem érdekelt ez. Azóta sokkal többen követik ezt a témát is, ami egyébként teljesen igaz is.”

„Nem az volt az eddigi legjobb évem, de a McLarennél otthonra leltem, és nagyon hálás vagyok Zak Brownnak, és mindenkinek a McLarennél, amiért megadták nekem azt a kétéves szerződést. Szerintem ezt visszafizettem nekik az eredményeimmel.”

Amikor Sainz úgy döntött, hogy mindössze két, kiváló szezon után otthagyja a McLarent a Ferrari kedvéért, sokan aggódtak, hogy Leclerc mellett csak másodhegedűs lesz, valamint a Sebastian Vettel távozását nagyban elrondító toxikus környezet őt is megemészti majd, de Sainz szerint sikerült megvalósítania a tervét, hogy a McLarenhez hasonló környezetet építsen fel maga körül.

„Nem mondhattam nemet erre a lehetőségre” – mondta Sainz. „Váltottam, annak reményében, hogy nagyon hasonló környezetet építhetek majd fel. Eddig ez remekül bejött, egy nagyon jó csapatot találtam, jó hangulattal, és nagyon élvezem a helyzetet.”

„Amikor (még a tárgyalások során) éreztem, hogy engedik majd, hogy mindent kihozzak magamból, bármilyen buktató nélkül, egyértelművé vát a döntésem. Sportolók vagyunk, nagy önbizalommal, hiszünk abban, hogy mi vagyunk a legjobbak, most csak várok egy kicsit, hogy még jobb legyek, hogy még jobban összeszokjak a csapattal, hogy tényleg a legmagasabb szinten teljesíthessek.”