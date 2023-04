Sainz a tifosi felé: most nincs szükségünk a kritikákra Miután a Ferrari egyelőre messze elmarad a szezon előtti elvárásoktól és felhajtástól, az istálló több oldalról is kapja az ilyenkor szokásos kritikákat, de Carlos Sainz amondó, hogy éppen ennek ellenkezőjére lenne most szükségük.

Szerző: Egri Dávid Az SF-23 egyelőre nem tűnik annak az autónak, amellyel komoly kihívás elé lehetne állítani az eddig domináló Red Bullt, hiszen az idei Ferrari az egyenesekben ugyan gyorsult valamennyit, de emiatt a kanyarokban hiányzik némi leszorítóerő, nagyobb az instabilitás, és az abroncsokat is jelentősen fogyasztja. Az év elején még a bajnoki címet célul kitűző gárda pedig most kapja is a negatív kritikákat, elsősorban persze Olaszországból, miközben sokan nem értik, mi történt az egy éve ilyenkor még szinte szárnyaló alakulattal. Sainz azonban egyértelművé tette, hogy senki sem lehet elégedetlenebb a teljesítményükkel, mint maga a Ferrari. „Fontos kiemelni, hogy senki sem csalódottabb, mérgesebb vagy szomorúbb a helyzet miatt, mint a csapat minden egyes tagja. Mi vagyunk azok, akik nem boldogok. Mi vagyunk az elsők, akiknek nem tetszik ez a helyzet. És mi igyekszünk teljes gázzal menni előre, hogy megfordítsuk ezt a helyzetet, mert itt az egónkról és a teljesítményünkről van szó." „Büszkék vagyunk arra, hogy mi vagyunk a Ferrari, és szeretnénk lendíteni az istálló sorsán. A médiából érkező megjegyzések sokszor azonban csak elterelik a figyelmünket és lehúznak minket, ahelyett, hogy segítenének" – vélekedik a spanyol pilóta. „A túlzott kritika egyszerűen nem segít. Most nem erre van szükségünk. Ezért is próbálunk távol maradni ezektől a megjegyzésektől. Nincs szükségünk semmi extra figyelemelterelésre, vagy emberekre, akik megpróbálnak lehúzni minket." Időközben kiderült, az FIA mikor tart újabb meghallgatást Sainz ausztráliai ügyében, és eldőlhet, helyben hagyják-e a spanyol büntetését vagy sem.