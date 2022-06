Sainz a Pirelli esőgumijait tesztelte, de a napot a kavicsbányában fejezte be (videóval)

Sainz a keddi tesztet, mindössze két nappal a monacói futam után hajtotta végre Fioranóban. Monacóban az idei szezonban másodszor vetették be az esőgumikat, miután Imolában is használták őket. Monacóban olyan heves esőzés volt, hogy a rajtot elhalasztották, bár ez a nem megfelelően működő elektronika miatt is volt.

Sainz számára egyébként nem volt nagy siker a keddi nap. A spanyol a tesztnapot a tesztpálya egyik kavicságyában fejezte be. Szerdán Leclerc vette át csapattársa helyét. A Ferrari így ismét a Pirelli rendelkezésére bocsájtotta az autóját és két pilótáját, hogy a gumigyártó fontos adatokra tegyen szert.

Sebastian Vettel Monaco után nem volt elégedett a Pirelli gumijaival. Az esőgumikat túl keményeknek tartja, és a németnek szinte semmi tapadása nem volt az Aston Martin volánja mögött. A gumikat „értéktelennek" bélyegezte és szerinte valamit kezdenie kell a keverékkel az olasz gyártónak.

Az olasz istállót már többször támadták a Pirellivel való közös tesztelés miatt, azonban ezek a gyakorlások a gumigyártónak szolgáltatnak adatokat, hogy a jövőben jobban használható keverékeket gyárthassanak.