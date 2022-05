Sainz: a nyakfájdalom rányomta a bélyeget a versenyemre

Carlos Sainz a harmadik helyen ért célba a 2022-es Forma-1-es Miami Nagydíjon, miután a rajtnál körbeautózta őt Max Verstappen, ezt követően pedig az egyetlen célja az volt, hogy maga mögött tartsa Sergio Perezt.

Sainz a pénteki második szabadedzésen törte össze az autóját a második szektorban, gumi helyett azonban a betonfalnak csapata – amiről Oconnal együtt úgy nyilatkozott, hogy emiatt a kelletténél is komolyabb G-erők érték, a futam után pedig elismerte, hogy a pénteki balesetét még most is érezte a nyakában.

„Voltam már jobban” – ismerte el Sainz a futam leintését követően Willy T. Ribbsnek. „A pénteki balesetem után még mindig fájt a nyakam a verseny előtt, de össze kellett szorítanom a fogamat, és a versennyel kellett foglalkoznom.”

„Checot nagyon nehéz volt magam mögött tartanom, különösen a közepes gumikon, de a dobogós helyezés így sem rossz eredmény – ennél azonban többet akarok.”

Sainz azt is hozzátette, hogy szerinte megérdemelték a harmadik helyet, ahonnan tudnak majd „építkezni” a kieséseit követően, de Leclerc-hez hasonlóan ő is elhintette, hogy jó lenne, ha már megérkeznének a Ferrari első újításai, miután kezdenek visszaesni a Red Bull mögé.